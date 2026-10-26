El niño de la Miguel López: historias de terror y leyendas de Saltillo

El niño de la Miguel López: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Quién es el niño de la flauta que aparece en una ventana cuando la escuela ya quedó vacía?

Saltillo
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En la Escuela Miguel López Ávila, un niño toca la flauta junto a una ventana que da a la calle Hidalgo. Las docentes dicen que tendría seis o siete años. Lo reconocían por el instrumento y por el sitio donde se dejaba ver.

El plantel ha recibido tantas generaciones que una cara infantil en sus ventanas apenas merece atención. Desde la banqueta, el niño de arriba podría ser uno que todavía guarda sus cosas.

Sin niños, la figura sigue en la ventana, con la flauta levantada. Se le distinguen los dedos sobre los agujeros y la inclinación de la cabeza. Quien lo ve puede pensar que espera a su madre, que alguien se retrasó y lo dejó practicando mientras llega.

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Basta esa explicación para caminar unos metros más.

Después viene la preocupación. Un niño tan pequeño no tendría que quedarse solo. Uno mira hacia la puerta buscando al maestro que falta por salir, a la persona que cierra, a cualquier adulto que sepa que todavía hay alguien arriba.

Las maestras también hablan de figuras infantiles dentro de los salones. Una de ellas llegó a pedir permiso para entrar en su propia aula. Habían aprendido a trabajar en un edificio donde encontrarse con un niño no siempre significaba que quedara un alumno. Desde Hidalgo, en cambio, sólo se tiene la ventana.

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El pequeño mantiene la flauta en la boca. Uno espera una nota. El tráfico cubre los sonidos del edificio. Hay que aguardar a que se alejen los coches para escuchar mejor. Durante ese rato se permanece mirando hacia arriba, pendiente de la próxima respiración del niño.

¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?
En la escuela primaria Miguel López, ubicada entre las calles Miguel Hidaldo, Ramón Corona y Adalberto E. Guillén.

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Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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