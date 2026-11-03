El sabor de la inclusión; AMEVER invita a experimentar cena a oscuras

La Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER) hace una invitación abierta a la comunidad para participar en su tradicional “Cena en la oscuridad, el sabor de la inclusión”, una velada que busca tender puentes de empatía hacia las personas con discapacidad visual y recaudar fondos para sus programas de capacitación. La cita es el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas en Recepciones San Pablo, ubicado en la calle Juan F. González número 128, colonia Los González.

Más que una cena, se trata de una experiencia sensorial y humana. Durante la velada, los asistentes degustarán sus alimentos con los ojos vendados o en un espacio completamente a oscuras. Al prescindir del sentido de la vista, el olfato, el gusto y el tacto se agudizan, permitiendo a los comensales experimentar, aunque sea por un momento, la forma en que las personas invidentes perciben el mundo. REGISTRO Y DONATIVO El costo de recuperación es de 500 pesos por persona. Para formar parte de esta experiencia y sumar a la causa, es necesario registrarse previamente en el formulario en línea dispuesto por la organización. Una vez completado el registro, el lugar quedará apartado por tres días para realizar el pago.

Para quienes no requieran recibo deducible, se puede hacer una transferencia a BBVA, número de cuenta 4152314253947538. En caso de necesitar factura, el pago se realiza en Banregio, a la tarjeta de AMEVER A.C., con la clave interbancaria 058078290081200118. Después de realizar el pago, solo resta enviar el comprobante al correo Erasmo.ramos@amever.org.mx o al WhatsApp 844 160 7052. El cupo está limitado a 50 asistentes. Esta decisión no es al azar: busca garantizar que la logística y la dinámica de la cena se desarrollen en un ambiente íntimo y seguro, donde cada persona pueda vivir la experiencia plenamente. Para resolver dudas o conocer más sobre la labor de la asociación, los interesados pueden consultar sus redes sociales.

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