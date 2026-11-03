El sabor de la inclusión; AMEVER invita a experimentar cena a oscuras

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    El sabor de la inclusión; AMEVER invita a experimentar cena a oscuras
    La cena busca generar empatía a través de una experiencia sensorial y recaudar fondos para los programas de la asociación. ARCHIVO

El evento se realizará el viernes 27 de noviembre en Recepciones San Pablo; el donativo es de 500 pesos por persona y el cupo está limitado a 50 asistentes para asegurar una experiencia íntima

La Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER) hace una invitación abierta a la comunidad para participar en su tradicional “Cena en la oscuridad, el sabor de la inclusión”, una velada que busca tender puentes de empatía hacia las personas con discapacidad visual y recaudar fondos para sus programas de capacitación.

La cita es el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas en Recepciones San Pablo, ubicado en la calle Juan F. González número 128, colonia Los González.

Incertidumbre en Saltillo por trazo del tren: prevén distribuidor vial en Vito Alessio y obras de confinamiento

Más que una cena, se trata de una experiencia sensorial y humana. Durante la velada, los asistentes degustarán sus alimentos con los ojos vendados o en un espacio completamente a oscuras. Al prescindir del sentido de la vista, el olfato, el gusto y el tacto se agudizan, permitiendo a los comensales experimentar, aunque sea por un momento, la forma en que las personas invidentes perciben el mundo.

REGISTRO Y DONATIVO

El costo de recuperación es de 500 pesos por persona. Para formar parte de esta experiencia y sumar a la causa, es necesario registrarse previamente en el formulario en línea dispuesto por la organización. Una vez completado el registro, el lugar quedará apartado por tres días para realizar el pago.

$!El registro previo es indispensable para apartar uno de los 50 lugares disponibles para la velada.
El registro previo es indispensable para apartar uno de los 50 lugares disponibles para la velada. CORTESÍA

Para quienes no requieran recibo deducible, se puede hacer una transferencia a BBVA, número de cuenta 4152314253947538. En caso de necesitar factura, el pago se realiza en Banregio, a la tarjeta de AMEVER A.C., con la clave interbancaria 058078290081200118.

Después de realizar el pago, solo resta enviar el comprobante al correo Erasmo.ramos@amever.org.mx o al WhatsApp 844 160 7052.

El cupo está limitado a 50 asistentes. Esta decisión no es al azar: busca garantizar que la logística y la dinámica de la cena se desarrollen en un ambiente íntimo y seguro, donde cada persona pueda vivir la experiencia plenamente. Para resolver dudas o conocer más sobre la labor de la asociación, los interesados pueden consultar sus redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Inclusión
Cenas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AMEVER

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel