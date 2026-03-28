El trinomio estratégico de las hermanas Orozco que revoluciona el mercado saludable

Un emprendimiento familiar liderado por tres jóvenes hermanas logró romper paradigmas. En una ciudad donde la oferta gastronómica suele inclinarse a lo tradicional, y se ha ampliado la industria de lo procesado, Vida Sana ha demostrado que la salud, el sabor y la accesibilidad económica pueden combinarse en un mismo empaque. Ángela, Fernanda y María Bárbara Orozco Valdés, lo hacen posible. La idea de Vida Sana nació de una necesidad personal insatisfecha. Ángela Orozco, licenciada en Estrategia y Transformación de Negocios y también en Derecho, recuerda entre risas, que el proyecto surgió casi por aburrimiento y por la frustración de no encontrar en el mercado opciones que cumplieran con sus estándares de calidad, sabor y esa textura “crunchy” que tanto buscaba. Al compartir su visión con sus hermanas en diciembre de 2023, encontraron un eco inmediato. Desde el primer día, el enfoque fue romper el mito de que comer saludable es aburrido o excesivamente caro. “Nuestro enfoque fue demostrar que comer rico y saludable no son polos opuestos”, explica María Barbara, en sintonía con sus hermanas.

Así, las tres fundadoras se propusieron crear una marca que no sacrificara el gusto por el picante. Logrando que fuera sano.

El miedo a no estar listo o lista es el mayor freno”. Hermanas Orozco.

A dos años de distancia, lo que hace de Vida Sana un caso de éxito empresarial es aprovechar los perfiles académicos de cada una para profesionalizar el negocio. “Tenemos roles específicos, pero cuando es necesario hacer otra cosa lo hacemos. Todas hacemos todo”, indica Ángela, que como la mayor y con una sólida formación en estrategia y derecho, se encarga de la logística y las finanzas. Es quien asegura que el engranaje del negocio funcione, gestionando los pedidos y el flujo de capital. María Bárbara, estudiante de Derecho en la Universidad de Monterrey y colaboradora en una notaría pública, aporta su visión creativa en el área de marketing, redes sociales y publicidad. Su misión es conectar la esencia de la marca con una audiencia cada vez más amplia. Por su parte, Fernanda, estudiante de preparatoria, es la columna vertebral de la operación y producción. Su cercanía con el sector juvenil ha sido clave, pues ella misma se encarga de la distribución directa en diversas escuelas y preparatorias de la región. Las hermanas Orozco han observado una evolución significativa en los hábitos de consumo de los saltillenses, especialmente entre los jóvenes. Según su experiencia, el mercado ya no acepta cualquier producto. Ahora el consumidor es más exigente, revisa las etiquetas, los sellos, el contenido de azúcar y busca una transparencia total en lo que ingiere. “Ya cada vez se están preocupando más personas por su salud y eso también nos reta a nosotros a dar más”, afirma Fernanda. Esta exigencia las ha llevado a cuidar cada detalle, desde la calidad de la materia prima hasta la estética de la envoltura y la etiqueta. A pesar del éxito, el camino no ha estado exento de dificultades. Para estas jóvenes empresarias, la logística ha sido el mayor desafío, especialmente al tener que equilibrar el negocio con la escuela y otras responsabilidades profesionales. No obstante, su actitud ante la competencia es refrescante, pues no creen en ella de forma negativa. “El sol sale para todos... que mucha gente ya también lo esté haciendo nos motiva a decir que vamos por buen camino”, señala Ángela.