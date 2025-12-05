¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Fútbol
/ 5 diciembre 2025
    ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026
    Claudia Sheinbaum extrajo la tarjeta de México durante el sorteo del Mundial 2026, acto con el que quedó oficialmente conformado el Grupo A encabezado por el Tri. FOTO: AP

Corea del Sur, Sudáfrica y un europeo del Repechaje UEFA serán los combinados que enfrentará la Selección Mexicana en el arranque de la Copa del Mundo

Con la presencia de figuras, famosos y mandatarios políticos, se realizó el esperado Sorteo de la Copa del Mundo 2026, mismo donde México ya conoce a los tres países que lo acompañarán en el Grupo A: Corea del Sur, Sudáfrica y un europeo del Repechaje de UEFA.

Realizado en Washington, contó con la participación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, misma que colocó al Tri como cabeza del Grupo A, dando correspondencia a su papel como país anfitrión del torneo que recibirá junto a Estados Unidos y Canadá.

Con el panorama definido, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya sabe cuáles son las tres selecciones que completan su sector y contra quiénes deberá competir para avanzar a la siguiente fase.

MÉXICO, CABEZA DE SERIE DEL GRUPO A, ENFRENTARÁ A COREA DEL SUR, SUDÁFRICA Y UN REPECHAJE DE UEFA

Por reglamento, México fue asignado automáticamente a la posición A1, lo que garantiza que disputará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio.

A partir de ahí, el Tri afrontará una fase de grupos exigente, variada y con realidades futbolísticas contrastadas.

El sorteo, elegido por figuras del deporte como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge, entre otros, determinó que el Grupo A estará conformado por las siguientes selecciones: Corea del Sur; Sudáfrica, y un europeo del repechaje UEFA disputado entre Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda.

Cada uno de estos rivales provino de un bombo distinto, tomando en cuenta el ranking FIFA y las reglas de distribución geográfica que evitan que dos equipos de la misma confederación, excepto UEFA, coincidan en una misma zona.

Con el impulso de jugar en casa, México asume la obligación de terminar entre los dos primeros lugares para clasificar de manera directa.

ASÍ DISPUTARÁ MÉXICO LA COPA DEL MUNDO 2026: LA INAUGURACIÓN SERÁ ANTE SUDÁFRICA

Como anfitrión, México abrirá el Mundial en el Estadio Azteca ante Sudáfrica y completará sus otros dos juegos en territorio local: contra Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara y el siguiente juego ante quien avance del Repechaje.

El orden exacto de los partidos queda sujeto a la asignación final de posiciones dentro del grupo, pero la programación se mantendrá dentro de la ventana entre el 11 y el 26 de junio.

La naturaleza del formato ampliado obliga a no confiarse: cualquier tropiezo puede condicionar la clasificación y alterar el cruce en dieciseisavos de final.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA
Sorteos

Localizaciones


CDMX
Washington

Personajes


Gianni Infantino
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

