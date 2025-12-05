¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Con la presencia de figuras, famosos y mandatarios políticos, se realizó el esperado Sorteo de la Copa del Mundo 2026, mismo donde México ya conoce a los tres países que lo acompañarán en el Grupo A: Corea del Sur, Sudáfrica y un europeo del Repechaje de UEFA. Realizado en Washington, contó con la participación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, misma que colocó al Tri como cabeza del Grupo A, dando correspondencia a su papel como país anfitrión del torneo que recibirá junto a Estados Unidos y Canadá. Con el panorama definido, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya sabe cuáles son las tres selecciones que completan su sector y contra quiénes deberá competir para avanzar a la siguiente fase. TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos orgullosos’... Sheinbaum se toma selfie junto a Trump y Carney en el Sorteo del Mundial FIFA 2026

MÉXICO, CABEZA DE SERIE DEL GRUPO A, ENFRENTARÁ A COREA DEL SUR, SUDÁFRICA Y UN REPECHAJE DE UEFA Por reglamento, México fue asignado automáticamente a la posición A1, lo que garantiza que disputará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio. A partir de ahí, el Tri afrontará una fase de grupos exigente, variada y con realidades futbolísticas contrastadas. El sorteo, elegido por figuras del deporte como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge, entre otros, determinó que el Grupo A estará conformado por las siguientes selecciones: Corea del Sur; Sudáfrica, y un europeo del repechaje UEFA disputado entre Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda. Cada uno de estos rivales provino de un bombo distinto, tomando en cuenta el ranking FIFA y las reglas de distribución geográfica que evitan que dos equipos de la misma confederación, excepto UEFA, coincidan en una misma zona. Con el impulso de jugar en casa, México asume la obligación de terminar entre los dos primeros lugares para clasificar de manera directa.