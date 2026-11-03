Embiste transporte de personal a motociclista en el Centro de Saltillo y lo deja lesionado
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El joven de 26 años circulaba por Francisco Murguía cuando ocurrió el percance en el cruce con la calzada Francisco I. Madero
Un motociclista que trabajaba como repartidor fue atropellado por un camión de transporte de personal de la empresa Settepi, en calles de la Zona Centro de Saltillo. El accidente dejó al conductor de la motocicleta con una lesión en la pierna derecha.
El afectado fue identificado como Luis Ángel ¨N¨, de 26 años, quien circulaba en su motocicleta de trabajo por la calle Francisco Murguía.
Al llegar al cruce con la calzada Francisco I. Madero, su vehículo fue impactado por un camión de transporte de personal conducido por Rafael ¨N¨, de 54 años.
Tras el choque, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica, por lo que presentó una lesión en la pierna derecha, con posible fractura.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y realizar una valoración médica. Posteriormente, determinaron su traslado al Hospital General para recibir atención.
Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance.