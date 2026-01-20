Empresarios destinan hasta 12 mdp para rescatar espacios públicos en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 enero 2026
    Empresarios destinan hasta 12 mdp para rescatar espacios públicos en Saltillo
    Empresarios saltillenses continúan sumándose a la recuperación de áreas públicas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Aportaciones privadas permiten adquirir juegos infantiles e infraestructura deportiva sin afectar el presupuesto municipal

Más de 30 empresarios y ciudadanos han participado en la rehabilitación de espacios públicos en Saltillo a través del programa Activa tu Parque.

Durante la actual administración, las aportaciones suman entre 10 y 12 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González, al mencionar que este respaldo ha permitido mejorar plazas, parques y canchas deportivas en distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Demuelen casa catalogada como Monumento Histórico en calle Juárez

Mencionó que, tan solo en fechas recientes, nuevos empresarios manifestaron su interés en adoptar espacios públicos. “Ayer se juntaron conmigo tres empresarios y me dijeron: ‘cada uno de nosotros le queremos entrar a una plaza’”, relató y aseguró que este tipo de aportaciones se han vuelto constantes.

Detalló que el esquema de participación permite que los benefactores adquieran directamente el equipamiento que se instalará en parques y plazas. “El recurso no va al municipio. Si quieren utilizarlo en juegos infantiles, ellos los compran, los deducen en su empresa y los donan al municipio. En ese camino es como estamos trabajando”, explicó.

Añadió que este modelo también se ha utilizado para la donación de infraestructura deportiva. “Hay empresarios saltillenses que ya se sumaron para poder donar canchas de fútbol de pasto sintético”.

$!El alcalde destacó que las aportaciones privadas se traducen en obra social de alto impacto.
El alcalde destacó que las aportaciones privadas se traducen en obra social de alto impacto. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Díaz González indicó que estos recursos se han traducido en la mejora de diversos espacios públicos y que el objetivo es ampliar el alcance del programa durante el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo

“Vamos haciendo ese ‘cochinito’ para tener juegos, canchas y otro tipo de obra social que se necesita para mejorar una buena cantidad de espacios públicos en Saltillo”, concluyó.

Temas


Donaciones
obras públicas
Parques

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado