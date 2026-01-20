Empresarios destinan hasta 12 mdp para rescatar espacios públicos en Saltillo

Más de 30 empresarios y ciudadanos han participado en la rehabilitación de espacios públicos en Saltillo a través del programa Activa tu Parque.

Durante la actual administración, las aportaciones suman entre 10 y 12 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González, al mencionar que este respaldo ha permitido mejorar plazas, parques y canchas deportivas en distintos sectores de la ciudad.

Mencionó que, tan solo en fechas recientes, nuevos empresarios manifestaron su interés en adoptar espacios públicos. “Ayer se juntaron conmigo tres empresarios y me dijeron: ‘cada uno de nosotros le queremos entrar a una plaza’”, relató y aseguró que este tipo de aportaciones se han vuelto constantes.

Detalló que el esquema de participación permite que los benefactores adquieran directamente el equipamiento que se instalará en parques y plazas. “El recurso no va al municipio. Si quieren utilizarlo en juegos infantiles, ellos los compran, los deducen en su empresa y los donan al municipio. En ese camino es como estamos trabajando”, explicó.

Añadió que este modelo también se ha utilizado para la donación de infraestructura deportiva. “Hay empresarios saltillenses que ya se sumaron para poder donar canchas de fútbol de pasto sintético”.