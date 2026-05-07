Empresas donan equipo tecnológico al TecNM-Saltillo para fortalecer Ingeniería en Gestión Empresarial

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Saltillo
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    Empresas donan equipo tecnológico al TecNM-Saltillo para fortalecer Ingeniería en Gestión Empresarial
    Autoridades del TecNM-Saltillo y representantes de empresas realizaron la entrega de equipo tecnológico para fortalecer el laboratorio A-06. CORTESÍA

Aportación beneficiará a mil 200 estudiantes con herramientas digitales y software especializado para prácticas académicas

Las empresas Magna International Mechanisms, Grupo Comercial Control y Evox Comunicaciones realizaron una importante donación de equipo de cómputo a la Jefatura de Ciencias Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Saltillo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica del laboratorio A-06 y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

La entrega fue encabezada por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, acompañada por Tere Borrego Jiménez, Emmanuel Flores Villa y Rosa Isela Martínez de los Santos.

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Por parte de las empresas donantes asistieron Carlos Vara de Luna, así como Juan Morus Aguilar y Jorge Luis Alanís Marroquín.

El equipo será destinado principalmente a la materia de Software Ejecutivo, donde las y los estudiantes trabajarán con herramientas como Excel y Power BI. Además, las computadoras servirán de apoyo para asignaturas como Contabilidad Orientada a los Negocios y Mercadotecnia Electrónica, mediante el uso de software especializado que fortalecerá el desarrollo de competencias prácticas.

Durante el acto, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz y Rosa Isela Martínez de los Santos agradecieron el respaldo de las empresas, al destacar que esta aportación tendrá un impacto directo en la formación académica de las y los estudiantes del TecNM-Saltillo.

$!La donación beneficiará a estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial mediante el uso de herramientas digitales y software especializado.
La donación beneficiará a estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial mediante el uso de herramientas digitales y software especializado. CORTESÍA

En representación de los benefactores, Carlos Vara de Luna expresó su satisfacción por contribuir nuevamente con la institución, a la que también ha respaldado anteriormente mediante donaciones y la apertura de espacios para prácticas y vinculación estudiantil en Magna.

Con esta entrega se beneficiará a cerca de mil 200 estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial, quienes podrán fortalecer habilidades digitales, competencias profesionales y procesos de aprendizaje práctico mediante herramientas tecnológicas actualizadas.

La acción también responde a observaciones emitidas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), relacionadas con la necesidad de consolidar y modernizar los recursos tecnológicos de la carrera para garantizar mejores condiciones de formación integral.

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