En presunto estado de ebriedad, choca contra puesto ambulante en Colinas del Sur, Saltillo

El conductor de una camioneta Chevrolet protagonizó un aparatoso accidente la noche del jueves, luego de que presuntamente condujera bajo los efectos del alcohol y se impactara contra un puesto ambulante a la altura de la colonia Colinas del Sur, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de una camioneta pick up Silverado sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, con dirección de sur a norte.

Al llegar a la altura de la avenida 32, el hombre perdió el control del volante y se impactó contra un puesto ambulante que se encontraba anclado a otra camioneta. Tras el impacto, el puesto y el vehículo al que estaba sujeto salieron proyectados varios metros, mientras que la Silverado derrapó hasta quedar en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y tomaron conocimiento del accidente. Los propietarios del establecimiento acudieron posteriormente al lugar, donde parte del material que utilizaban para preparar clamatos quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica.

El conductor fue detenido debido al aliento alcohólico que presentó, mientras familiares acudieron al sitio para tratar de llegar a un acuerdo con los afectados. Finalmente, la camioneta fue remolcada a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.