Rutas alimentadoras de Aquí Vamos Gratis suman 9 mil 500 pasajes diarios en Saltillo
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Las rutas RS-716, RS-714 y RS-211 conectan distintos sectores de Saltillo y suman 9 mil 500 pasajes diarios, según el Municipio
Las rutas alimentadoras RS-716, RS-714 y RS-211 registran en conjunto 9 mil 500 pasajes diarios en Saltillo, de acuerdo con cifras del Gobierno Municipal, que reportó su incorporación al sistema de transporte Aquí Vamos Gratis para ampliar la conexión entre colonias, hospitales y zonas comerciales.
El alcalde Javier Díaz González informó que estos recorridos buscan atender sectores con opciones limitadas de transporte público y facilitar los traslados hacia puntos de mayor actividad económica. Las unidades también permiten enlazar los trayectos alimentadores con las dos rutas principales del programa.
De acuerdo con el edil, las cinco rutas que integran ambos servicios concentran 34 mil 500 pasajes al día, cifra equivalente al 28.75 por ciento del total de pasajes del sistema de transporte de la ciudad.
Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, detalló los recorridos de las tres rutas alimentadoras, que abarcan sectores del poniente, oriente, sur y norte de la capital coahuilense.
La RS-716 parte de la colonia La Minita, en el poniente, y llega al oriente de Saltillo. En su trayecto conecta con la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y el primer cuadro de la ciudad.
Por su parte, la RS-714 comunica las colonias Mirasierra y Saltillo 2000 mediante vialidades como Prolongación Otilio González, Eulalio Gutiérrez, Pedro Figueroa, Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez.
La tercera ruta, RS-211, comienza en la colonia Diana Laura, en el surponiente, recorre una parte importante del periférico Luis Echeverría Álvarez y termina en el norte, en las inmediaciones del Biblioparque Norte.
Las tarifas de las rutas alimentadoras se mantienen en 15 pesos para el pasaje general sin tarjeta. Quienes utilizan la tarjeta Aquí Vamos pagan 13 pesos por el viaje general, mientras que la tarifa para estudiantes es de ocho pesos y para adultos mayores, de seis pesos. Las personas con discapacidad viajan sin costo.
El Gobierno Municipal señaló que el diseño de estos recorridos responde a la demanda de los usuarios y busca ampliar las posibilidades de traslado mediante conexiones entre las rutas alimentadoras y los circuitos principales de Aquí Vamos Gratis.