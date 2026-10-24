Rutas alimentadoras de Aquí Vamos Gratis suman 9 mil 500 pasajes diarios en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó que estos recorridos buscan atender sectores con opciones limitadas de transporte público y facilitar los traslados hacia puntos de mayor actividad económica. Las unidades también permiten enlazar los trayectos alimentadores con las dos rutas principales del programa.

Las rutas alimentadoras RS-716, RS-714 y RS-211 registran en conjunto 9 mil 500 pasajes diarios en Saltillo, de acuerdo con cifras del Gobierno Municipal, que reportó su incorporación al sistema de transporte Aquí Vamos Gratis para ampliar la conexión entre colonias, hospitales y zonas comerciales.

De acuerdo con el edil, las cinco rutas que integran ambos servicios concentran 34 mil 500 pasajes al día, cifra equivalente al 28.75 por ciento del total de pasajes del sistema de transporte de la ciudad.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, detalló los recorridos de las tres rutas alimentadoras, que abarcan sectores del poniente, oriente, sur y norte de la capital coahuilense.

La RS-716 parte de la colonia La Minita, en el poniente, y llega al oriente de Saltillo. En su trayecto conecta con la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y el primer cuadro de la ciudad.

Por su parte, la RS-714 comunica las colonias Mirasierra y Saltillo 2000 mediante vialidades como Prolongación Otilio González, Eulalio Gutiérrez, Pedro Figueroa, Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

La tercera ruta, RS-211, comienza en la colonia Diana Laura, en el surponiente, recorre una parte importante del periférico Luis Echeverría Álvarez y termina en el norte, en las inmediaciones del Biblioparque Norte.