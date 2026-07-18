En Saltillo alistan foro sobre movilidad como derecho humano

Saltillo será sede del foro ”La Movilidad como derecho humano, no sólo urbano: un nuevo paradigma”, un encuentro que busca abrir el diálogo sobre el derecho a la movilidad desde una perspectiva social y de derechos humanos. El evento se llevará a cabo el próximo 6 de agosto, a las 12:00 horas, en el Auditorio de la Monsi, ubicado en el Centro Cultural y Librería del Fondo Carlos Monsiváis. La actividad es organizada por Transporte Digno Saltillo y contará con cupo limitado.

Entre las ponentes ya confirmadas se encuentra la diputada federal Patricia Mercado Castro, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha impulsado reformas relacionadas con el reconocimiento del derecho a la movilidad y la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. También participará Estefanía Chávez Huerta, licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y especialista en estudios sobre movilidad urbana y transporte público colectivo desde una perspectiva etnográfica. De acuerdo con la convocatoria difundida por Transporte Digno Saltillo, el foro forma parte de las actividades para conmemorar cuatro años de trabajo de la organización en la promoción del derecho humano a la movilidad.

A través de sus redes sociales, el colectivo señaló que el encuentro reunirá a personas que han demostrado su compromiso con este tema para compartir conocimientos y experiencias, e invitó a la ciudadanía a reservar su lugar para asistir al evento.

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