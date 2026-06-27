En Saltillo, automovilista provoca choque con motociclista al salir de plaza comercial

Un automovilista que salía del estacionamiento de una plaza comercial en Saltillo provocó un accidente al incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, donde le quitó el derecho de paso a un motociclista.

El lesionado fue identificado como Carlos García, quien circulaba de norte a sur sobre el periférico cuando un automóvil Nissan Sentra, conducido por Carlos, salió del estacionamiento de una tienda sin tomar las precauciones necesarias.