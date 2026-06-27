En Saltillo, automovilista provoca choque con motociclista al salir de plaza comercial

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    En Saltillo, automovilista provoca choque con motociclista al salir de plaza comercial
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al motociclista tras el accidente registrado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. REDES SOCIALES
    En Saltillo, automovilista provoca choque con motociclista al salir de plaza comercial
    El choque ocurrió cuando un automóvil salió del estacionamiento de una plaza comercial e invadió la circulación del motociclista. REDES SOCIALES

El conductor de la moto sufrió una lesión en la pierna y rechazó ser trasladado a un hospital

Un automovilista que salía del estacionamiento de una plaza comercial en Saltillo provocó un accidente al incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, donde le quitó el derecho de paso a un motociclista.

El lesionado fue identificado como Carlos García, quien circulaba de norte a sur sobre el periférico cuando un automóvil Nissan Sentra, conducido por Carlos, salió del estacionamiento de una tienda sin tomar las precauciones necesarias.

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El vehículo invadió la circulación de la motocicleta, que terminó impactándose contra la parte trasera izquierda del automóvil.

Tras el choque, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió una lesión en una pierna. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar; sin embargo, el afectado decidió no ser trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo tomaron conocimiento del percance y dieron oportunidad a las partes de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

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