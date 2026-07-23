Vuelca tráiler cargado con estructuras metálicas en la Saltillo-Monterrey

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    Vuelca tráiler cargado con estructuras metálicas en la Saltillo-Monterrey
    Elementos de la Guardia Nacional coordinaron las labores para retirar la pesada unidad y restablecer la circulación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operador salió ileso tras perder el control en una curva del libramiento norponiente, lo que provocó afectaciones a la circulación por más de dos horas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un tráiler que transportaba un remolque con estructuras metálicas volcó la tarde de este miércoles en la curva conocida como “El Caracol”, ubicada en la conexión del libramiento Norponiente con la carretera libre Monterrey-Saltillo.

Aunque el percance fue aparatoso, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la volcadura provocó complicaciones a la circulación sobre el carril de norte a sur, a la altura del kilómetro 28.

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El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando la pesada unidad circulaba sobre el libramiento Norponiente y, al incorporarse a la carretera libre Monterrey-Saltillo, presuntamente tomó la curva a exceso de velocidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el peso de la carga provocó que el operador perdiera el control hacia su costado derecho, lo que ocasionó que tanto la cabina como el remolque terminaran volcados sobre la carpeta asfáltica.

$!El operador transportaba un remolque con estructuras metálicas con destino a Nuevo León.
El operador transportaba un remolque con estructuras metálicas con destino a Nuevo León. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La unidad había salido de una empresa ubicada en Derramadero y tenía como destino las instalaciones de Ferromex, en el estado de Nuevo León.

Pese a los daños que presentó la cabina, el conductor logró salir por su propio pie y no fue necesario su traslado a un hospital, al no presentar lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para abanderar el área y coordinar las maniobras de retiro del tráiler, labores para las que fue necesario solicitar el apoyo de dos grúas especializadas. La circulación permaneció afectada por más de dos horas mientras se realizaban las maniobras.

$!Elementos de la Guardia Nacional coordinaron las labores para retirar la pesada unidad y restablecer la circulación.
Elementos de la Guardia Nacional coordinaron las labores para retirar la pesada unidad y restablecer la circulación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Finalmente, el caso quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público en Ramos Arizpe, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

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