En Saltillo, choque por alcance deja cuantiosos daños

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    En Saltillo, choque por alcance deja cuantiosos daños
    Los tres vehículos involucrados presentaron daños materiales de consideración. ULISES MARTÍNEZ

Tres vehículos participaron en el accidente registrado sobre la carretera Saltillo-Monterrey; no hubo personas lesionadas

Un choque múltiple por alcance se registró alrededor de las 6:30 horas de este viernes sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura de la planta Chrysler, en Saltillo.

En el accidente participaron una camioneta Dodge Ram 700, una Ford F-150 y una Chevrolet Pickup modelo 2024, las cuales resultaron con daños materiales de consideración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-motociclista-al-estrellarse-contra-un-poste-en-saltillo-AB22548822

De acuerdo con las autoridades municipales que tomaron conocimiento del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron pérdidas materiales.

$!Policías municipales tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el peritaje correspondiente.
Policías municipales tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Los conductores fueron identificados como Arturo López Reyes, de 28 años; Carlos Alberto Parra Hernández, de 20, y Juan Guadalupe Álvarez Guzmán, de 56, quienes solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras.

Como causa preliminar del accidente, las autoridades señalaron que uno de los conductores no guardó la distancia de seguridad y circulaba a una velocidad que le impidió evitar el impacto.

$!No hubo personas lesionadas pese a lo aparatoso del accidente.
No hubo personas lesionadas pese a lo aparatoso del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras para tratar de llegar a un convenio por los daños, las unidades fueron orilladas para liberar parcialmente la circulación y disminuir las afectaciones al tránsito.

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