En Saltillo: corto circuito provoca movilización de Bomberos

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte de un incendio registrado en un domicilio de la colonia Oceanía, en Saltillo. Personal de la Policía Municipal también acudió para resguardar el área y facilitar las labores de emergencia.

Al llegar al inmueble, ubicado sobre la calle Manila, entre Singapur e Islas Malvinas, los bomberos realizaron una inspección. Luego de que los oficiales abrieron el acceso, localizaron el origen del incendio en el área de lavandería, donde un corto circuito provocó el siniestro.