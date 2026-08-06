En Saltillo: corto circuito provoca movilización de Bomberos
Un incendio en el área de lavandería de una vivienda de la colonia Oceanía fue controlado antes de que se extendiera; no hubo personas lesionadas
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte de un incendio registrado en un domicilio de la colonia Oceanía, en Saltillo. Personal de la Policía Municipal también acudió para resguardar el área y facilitar las labores de emergencia.
Al llegar al inmueble, ubicado sobre la calle Manila, entre Singapur e Islas Malvinas, los bomberos realizaron una inspección. Luego de que los oficiales abrieron el acceso, localizaron el origen del incendio en el área de lavandería, donde un corto circuito provocó el siniestro.
Las primeras investigaciones indican que el desperfecto ocurrió en una lavadora y una secadora, aparatos que resultaron dañados. El fuego, por fortuna, no logró propagarse a otras áreas de la vivienda gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia.
Las autoridades informaron que al momento de la atención del reporte no había personas en el interior del domicilio, por lo que no se registraron lesionados.
Una vez extinguido el incendio, el personal de Bomberos realizó maniobras para eliminar cualquier riesgo y recomendó a los propietarios revisar periódicamente las instalaciones eléctricas para prevenir incidentes similares.