Saltillo: Se roban el mismo taxi por segunda vez en 11 días

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    Saltillo: Se roban el mismo taxi por segunda vez en 11 días
    El taxi ya había sido robado el pasado 25 de julio y fue localizado horas después al sur de la ciudad. MARTÍN ROJAS

La unidad ya había sido hurtada el 25 de julio y localizada horas después; ahora desapareció nuevamente en calles de la Zona Centro

La delincuencia volvió a golpear a un trabajador del volante luego de que, por segunda ocasión en apenas 11 días, fuera robado el mismo taxi en calles del primer cuadro de la ciudad, lo que movilizó a corporaciones policiacas de Saltillo.

Se trata de un Nissan Tsuru color amarillo, el cual fue sustraído nuevamente cuando se encontraba estacionado sobre la calle Melchor Múzquiz, en la Zona Centro.

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Cabe recordar que el pasado 25 de julio el vehículo ya había sido robado en ese mismo sector. En aquella ocasión, el propietario solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911 y de grupos de seguridad de WhatsApp, logrando localizar la unidad horas después, abandonada al sur de la ciudad, sin personas detenidas.

Tras acreditar la propiedad del automóvil, las autoridades devolvieron el taxi a su dueño. Sin embargo, alrededor de las 23:30 horas volvió a reportarse su desaparición, lo que generó una intensa movilización policiaca.

$!Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda tras el nuevo reporte de robo.
Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda tras el nuevo reporte de robo. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para recabar información e iniciar la búsqueda de la unidad. Las autoridades no descartaron que pudieran estar involucradas las mismas personas relacionadas con el primer robo, hipótesis que será determinada conforme avancen las investigaciones.

Las corporaciones de seguridad mantuvieron en alerta a las unidades de la Zona Centro y del sector sur de la ciudad para tratar de ubicar el vehículo. Asimismo, exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones.

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