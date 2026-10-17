En Saltillo, empleado de Mi Tienda se corta la mano al rebanar carne
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El joven de 22 años fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS por paramédicos de la Cruz Roja
Un empleado del área de carnicería de la tienda de autoservicio Mi Tienda fue trasladado a un hospital luego de sufrir una lesión en la mano izquierda mientras realizaba sus labores, en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.
El trabajador, identificado como René Benjamín Manzanarez Salas, de 22 años, se encontraba cortando mercancía cuando sufrió una herida en la parte posterior de la mano izquierda.
De acuerdo con los primeros reportes, la lesión habría alcanzado estructuras óseas, por lo que sus compañeros solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 para que recibiera atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para valorar al joven y brindarle los primeros auxilios. Tras revisar la herida y realizar curaciones, determinaron que era necesario trasladarlo a una unidad hospitalaria.
Manzanarez Salas fue llevado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica para una valoración más detallada de la lesión y determinar el tratamiento correspondiente.
Hasta el momento, no se ha precisado cómo ocurrió el incidente mientras el empleado cumplía con sus actividades en el departamento de carnes.