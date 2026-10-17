Conductor pega por alcance en Fundadores, Saltillo

Un automóvil Mazda CX-3 fue señalado como el presunto responsable de un choque por alcance en el que dos camionetas resultaron afectadas, registrado la mañana de este sábado sobre la lateral del bulevar Fundadores, antes del cruce con Juan Navarro, en dirección a Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, las camionetas Dodge RAM y GMC Sierra se encontraban detenidas en espera de la luz verde del semáforo, cuando el conductor del Mazda CX-3 se aproximó sin lograr frenar a tiempo.