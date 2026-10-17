Conductor pega por alcance en Fundadores, Saltillo
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El vehículo impactó a una Dodge RAM detenida en el semáforo, la cual fue proyectada contra una GMC Sierra; no hubo lesionados
Un automóvil Mazda CX-3 fue señalado como el presunto responsable de un choque por alcance en el que dos camionetas resultaron afectadas, registrado la mañana de este sábado sobre la lateral del bulevar Fundadores, antes del cruce con Juan Navarro, en dirección a Arteaga.
De acuerdo con los primeros reportes, las camionetas Dodge RAM y GMC Sierra se encontraban detenidas en espera de la luz verde del semáforo, cuando el conductor del Mazda CX-3 se aproximó sin lograr frenar a tiempo.
El automóvil impactó la parte posterior de la Dodge RAM y se incrustó debajo de ella. A consecuencia del golpe, la camioneta fue proyectada contra la GMC Sierra, lo que ocasionó daños materiales en las tres unidades involucradas.
Tras el choque, los conductores descendieron de sus vehículos para revisar lo ocurrido. A pesar de la fuerza del impacto, ninguno reportó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, además de agilizar la circulación en ese tramo de la vialidad.
Posteriormente, representantes de las compañías aseguradoras arribaron al lugar para evaluar los daños y buscar un acuerdo entre los involucrados para cubrir las afectaciones.