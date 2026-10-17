Conductor pega por alcance en Fundadores, Saltillo

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    Conductor pega por alcance en Fundadores, Saltillo
    El automóvil Mazda presentó daños severos en la parte frontal tras incrustarse en la camioneta Dodge RAM. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo impactó a una Dodge RAM detenida en el semáforo, la cual fue proyectada contra una GMC Sierra; no hubo lesionados

Un automóvil Mazda CX-3 fue señalado como el presunto responsable de un choque por alcance en el que dos camionetas resultaron afectadas, registrado la mañana de este sábado sobre la lateral del bulevar Fundadores, antes del cruce con Juan Navarro, en dirección a Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, las camionetas Dodge RAM y GMC Sierra se encontraban detenidas en espera de la luz verde del semáforo, cuando el conductor del Mazda CX-3 se aproximó sin lograr frenar a tiempo.

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El automóvil impactó la parte posterior de la Dodge RAM y se incrustó debajo de ella. A consecuencia del golpe, la camioneta fue proyectada contra la GMC Sierra, lo que ocasionó daños materiales en las tres unidades involucradas.

$!Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y agilizar la circulación.
Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y agilizar la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, los conductores descendieron de sus vehículos para revisar lo ocurrido. A pesar de la fuerza del impacto, ninguno reportó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, además de agilizar la circulación en ese tramo de la vialidad.

$!Los tres vehículos involucrados quedaron detenidos sobre la lateral del bulevar Fundadores, en espera del deslinde de responsabilidades.
Los tres vehículos involucrados quedaron detenidos sobre la lateral del bulevar Fundadores, en espera del deslinde de responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, representantes de las compañías aseguradoras arribaron al lugar para evaluar los daños y buscar un acuerdo entre los involucrados para cubrir las afectaciones.

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