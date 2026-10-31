En Saltillo, fiesta acaba en tragedia: vuelca auto con 7 jóvenes en el periférico LEA; hay cuatro muertos

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    En Saltillo, fiesta acaba en tragedia: vuelca auto con 7 jóvenes en el periférico LEA; hay cuatro muertos
    La camioneta Chevrolet Trax presentó severos daños en la parte frontal luego de ser impactada por el auto que salió disparado. CORTESÍA

El conductor de un MG perdió el control a exceso de velocidad y se proyectó contra una camioneta en sentido contrario

En Saltillo, un fatal accidente automovilístico ocurrido la madrugada de este sábado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez dejó un saldo de cuatro personas sin vida y tres lesionados, luego de que el vehículo en el que viajaban siete jóvenes volcara y se impactara contra otra unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, a la altura de la colonia La Salle y el cruce con el bulevar Isidro López Zertuche. El conductor de un auto MG color rojo, en el que viajaban tres mujeres y cuatro hombres de entre 18 y 25 años, circulaba con dirección al oriente a una velocidad excesiva.

El número de víctimas mortales del accidente aumentó a cuatro durante la noche de este día, luego de que Uriel Hernán “N”, de 18 años, falleciera en la Clínica 2 del IMSS, donde recibía atención médica.

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Trascendió que el grupo de jóvenes regresaba de una fiesta de disfraces. Al intentar realizar un retorno, el conductor perdió el control de la unidad, chocó contra el cordón de la banqueta, salió disparado por los aires y cayó encima de una camioneta Chevrolet Trax que circulaba en sentido contrario, conducida por una mujer de aproximadamente 50 años.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor del MG y dos mujeres que viajaban en el asiento trasero perdieron la vida instantáneamente aplastados por el mismo vehículo. El resto de los ocupantes resultaron con diversas lesiones.

$!El vehículo MG color rojo quedó volcado sobre su costado tras salir proyectado y caer sobre otra unidad.
El vehículo MG color rojo quedó volcado sobre su costado tras salir proyectado y caer sobre otra unidad. CORTESÍA

Elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y utilizaron equipo hidráulico para liberar a los heridos. Una mujer fue trasladada en código rojo a la Clínica 2 del IMSS, mientras que los tres hombres fueron llevados a distintos hospitales. La conductora de la camioneta Trax también requirió atención médica; su estado de salud se reportó como fuera de peligro.

$!Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos brindaron atención a los lesionados en el Periférico.
Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos brindaron atención a los lesionados en el Periférico. CORTESÍA

Agentes de la Policía y Tránsito Municipal cerraron por completo la circulación en la zona para permitir las labores de rescate. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para recabar los indicios y ordenó el traslado de los tres cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las necropsias de ley.

$!Autoridades de la Fiscalía acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.
Autoridades de la Fiscalía acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. CORTESÍA

Testigos señalaron que el conductor del MG aparentemente venía en estado etílico y sin precaución, por lo que la carpeta de investigación continúa abierta para deslindar responsabilidades.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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