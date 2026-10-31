En Saltillo, fiesta acaba en tragedia: vuelca auto con 7 jóvenes en el periférico LEA; hay cuatro muertos

En Saltillo, un fatal accidente automovilístico ocurrido la madrugada de este sábado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez dejó un saldo de cuatro personas sin vida y tres lesionados, luego de que el vehículo en el que viajaban siete jóvenes volcara y se impactara contra otra unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, a la altura de la colonia La Salle y el cruce con el bulevar Isidro López Zertuche. El conductor de un auto MG color rojo, en el que viajaban tres mujeres y cuatro hombres de entre 18 y 25 años, circulaba con dirección al oriente a una velocidad excesiva.

El número de víctimas mortales del accidente aumentó a cuatro durante la noche de este día, luego de que Uriel Hernán “N”, de 18 años, falleciera en la Clínica 2 del IMSS, donde recibía atención médica.