En Saltillo, habrá operativo vial y de seguridad en panteones por Día de Muertos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, habrá operativo vial y de seguridad en panteones por Día de Muertos
    Las corporaciones de seguridad mantendrán presencia en los panteones Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Arcángel. CORTESÍA

Tránsito, Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste vigilarán cinco cementerios de la ciudad; piden a los asistentes respetar los límites de velocidad y no dejar objetos de valor en los vehículos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegará este lunes un operativo vial y de seguridad en los alrededores de los panteones Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Arcángel, con motivo de las visitas por el Día de Muertos.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es resguardar a las miles de personas que acudirán a los cementerios durante la jornada.

Recibe alcalde de Saltillo, Javier Díaz, pliego petitorio de los ‘Burros Pardos’; abrirán paso para ‘Xantolum’

En el dispositivo participarán elementos de Tránsito, de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste (GRS), además de un monitoreo especial a través de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

RECOMENDACIONES VIALES

El funcionario hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. A quienes visitarán los panteones, los exhortó a no estacionarse en cocheras o lugares prohibidos, así como a evitar dejar pertenencias de valor a la vista dentro de los vehículos.

$!El operativo de seguridad y vialidad se extiende a los accesos de los principales cementerios de la ciudad.
El operativo de seguridad y vialidad se extiende a los accesos de los principales cementerios de la ciudad. CORTESÍA

Para reportar cualquier emergencia, la corporación mantiene disponibles los números 911 y el 844-414-11-14 de la Policía Municipal. También se puede contactar al ChatBot de la Comisaría vía WhatsApp al 844-893-09-09 o a través de los grupos ciudadanos de WhatsApp.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Panteones
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Rendición de cuentas: Demasiado poder, pocas explicaciones
true

El tercer requisito de la democracia se derrumba

NosotrAs: Ser independiente, exitosa y próspera

NosotrAs: Ser independiente, exitosa y próspera
Llegan los “angelitos”, niños fallecidos, a quienes se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos. También es conocido como el Día de Todos los Santos.

Día de Muertos 2026: ¿Qué ánimas se recuerdan en la ofrenda el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos?
El aguacate es utilizado en recetas que experimentan más allá de lo tradicional.

El aguacate: el oro verde que nació en nuestra tierra
El pliego petitorio de las y los estudiantes manifestados insiste en la solución de casos de acoso sexual y mejoramiento de instalaciones educativas.

Resaltan afectación a negocios con el plantón estudiantil del Tec Saltillo
Lobos y Lobas UAdeC sumaron resultados positivos en casa y continúan su participación en busca de avanzar en la Conferencia Norte.

Lobos y Lobas UAdeC vencen a IBERO Torreón en la Liga ABE
Román Bravo-Young conquistó la primera medalla de México en un Campeonato Mundial absoluto de lucha, tras finalizar segundo en los 57 kilogramos de estilo libre en Astaná 2026.

Román Bravo-Young hace historia: gana plata para México en el Mundial de Lucha 2026