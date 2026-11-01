En Saltillo, habrá operativo vial y de seguridad en panteones por Día de Muertos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegará este lunes un operativo vial y de seguridad en los alrededores de los panteones Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Arcángel, con motivo de las visitas por el Día de Muertos.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es resguardar a las miles de personas que acudirán a los cementerios durante la jornada.