En Saltillo, habrá operativo vial y de seguridad en panteones por Día de Muertos
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Tránsito, Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste vigilarán cinco cementerios de la ciudad; piden a los asistentes respetar los límites de velocidad y no dejar objetos de valor en los vehículos
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegará este lunes un operativo vial y de seguridad en los alrededores de los panteones Santiago, San Esteban, Santo Cristo, Los Pinos y Arcángel, con motivo de las visitas por el Día de Muertos.
El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es resguardar a las miles de personas que acudirán a los cementerios durante la jornada.
En el dispositivo participarán elementos de Tránsito, de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste (GRS), además de un monitoreo especial a través de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).
RECOMENDACIONES VIALES
El funcionario hizo un llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. A quienes visitarán los panteones, los exhortó a no estacionarse en cocheras o lugares prohibidos, así como a evitar dejar pertenencias de valor a la vista dentro de los vehículos.
Para reportar cualquier emergencia, la corporación mantiene disponibles los números 911 y el 844-414-11-14 de la Policía Municipal. También se puede contactar al ChatBot de la Comisaría vía WhatsApp al 844-893-09-09 o a través de los grupos ciudadanos de WhatsApp.