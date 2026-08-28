Le da un ataque epiléptico y provoca fuerte accidente, en Saltillo

Al presentar aparentemente una crisis epiléptica, un automovilista perdió el control de su vehículo y dejó a cinco personas lesionadas, entre ellas un peatón al que atropelló, cuando circulaba por la calle Aguanueva, antes de llegar a Otilio González, en la colonia Nueva Imagen.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un automóvil Chrysler 200 habría sufrido una crisis epiléptica mientras circulaba por el sector, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

El vehículo subió a la banqueta y atropelló a Ramón Salazar Salas, de 49 años, quien se encontraba en el lugar. Posteriormente, el automóvil terminó impactándose contra un árbol, dejando también lesionados a sus ocupantes.