Le da un ataque epiléptico y provoca fuerte accidente, en Saltillo
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Cinco personas resultaron lesionadas en el fuerte choque
Al presentar aparentemente una crisis epiléptica, un automovilista perdió el control de su vehículo y dejó a cinco personas lesionadas, entre ellas un peatón al que atropelló, cuando circulaba por la calle Aguanueva, antes de llegar a Otilio González, en la colonia Nueva Imagen.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un automóvil Chrysler 200 habría sufrido una crisis epiléptica mientras circulaba por el sector, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.
El vehículo subió a la banqueta y atropelló a Ramón Salazar Salas, de 49 años, quien se encontraba en el lugar. Posteriormente, el automóvil terminó impactándose contra un árbol, dejando también lesionados a sus ocupantes.
Entre los tripulantes se encontraba Ángel David, de 22 años, quien conducía el automóvil, así como Juana Margarita, de 45 años. En la parte trasera viajaban Yumico, de 22 años, y un menor identificado como Liam, de 2 años.
Personal de la Secretaría de Salud, Cruz Roja y Bomberos acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y realizar las labores correspondientes.
Los cinco lesionados fueron trasladados en distintas ambulancias a las instalaciones del Hospital General, donde quedaron bajo atención médica. Autoridades tomaron conocimiento del accidente para determinar cómo ocurrieron los hechos.