Saltillo: Pipero no ve coche y se lo lleva

De acuerdo con las declaraciones de los participantes, el conductor de la unidad de carga no se percató de la presencia del vehículo compacto al momento de realizar una maniobra. Debido a ello, terminó impactándolo.

Un accidente vial se registró sobre la lateral del bulevar Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo , antes de llegar al cruce con Paseo de la Reforma. En el percance se vieron involucrados una pipa de Pemex y un automóvil particular.

Tras el golpe, el automóvil fue arrastrado varios metros por la pipa. El hecho generó la movilización de autoridades y la preocupación de otros conductores que circulaban por la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Los daños se limitaron a las unidades involucradas y no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para el traslado de afectados.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Además, realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del automóvil decidió retirarse antes de la llegada de las autoridades, presuntamente para evitar una sanción al encontrarse en estado de ebriedad.