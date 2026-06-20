En Saltillo, niña fallece en brazos de su abuelita

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    En Saltillo, niña fallece en brazos de su abuelita
    Paramédicos de la Estación 4 de Bomberos confirmaron el fallecimiento de la menor tras intentar brindarle atención de emergencia. REDES SOCIALES
    En Saltillo, niña fallece en brazos de su abuelita
    La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la niña ocurrido la noche del viernes. REDES SOCIALES

La menor no presentó mejoría pese a haber recibido atención médica en dos ocasiones

Una niña identificada como María Victoria, de cuatro años de edad, falleció la noche del viernes después de ser trasladada por su abuela a la Estación 4 de Bomberos, ubicada en la colonia Guayulera, en Saltillo.

De acuerdo con la información disponible, la menor presentó problemas de salud desde hacía dos días, en la colonia El Amanecer. Su abuela, María Luisa, quien estaba a cargo de ella y de su hermana menor, buscó atención médica en un consultorio de farmacia, donde le fue indicado un tratamiento.

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Al no observar mejoría, este viernes acudieron a una segunda valoración médica, donde le recetaron más medicamentos. Horas después, alrededor de las 9:30 de la noche, el estado de salud de la menor se agravó. Ante la situación, la abuela la cargó y caminó hacia la estación de Bomberos para solicitar apoyo.

Paramédicos la ingresaron a un área de consulta e intentaron brindarle atención. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los reportes, María Victoria y su hermana vivían bajo el cuidado de su abuela, luego de que las autoridades retiraran previamente la guarda y custodia a su madre biológica.

Tras el fallecimiento, agentes del Grupo de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizará la necropsia de ley para establecer la causa de muerte. La carpeta de investigación permanece abierta, en espera de los resultados periciales y de las diligencias que permitan esclarecer los hechos.

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