En Saltillo solicitan donadores de sangre para joven embarazada con anemia

La madre, quien será atendida en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), padece anemia, condición que eleva el riesgo de complicaciones quirúrgicas como hemorragias masivas en caso de requerir una cesárea de emergencia.

Ante la proximidad de su fecha de parto programada para este próximo sábado 3 de octubre, la joven Sandra Rangel, de 26 años, solicitó con carácter de urgencia el apoyo de la ciudadanía saltillense para conseguir donadores de sangre que le permitan ingresar de manera segura a su procedimiento médico.

La paciente detalló que el tipo de sangre solicitado de manera primordial es A negativo (A-), aunque el personal del Banco de Sangre confirmó que también pueden ser receptores de unidades de tipo O negativo (O-).

“El doctor me dijo que tengo que contar ya con los donadores por si se presenta alguna hemorragia o complicación a la mera hora de dar a luz”, explicó la joven, mientras que sus allegados apelan a la empatía comunitaria ante la prisa de los tiempos: “Confiamos en la buena voluntad de las personas y depositamos nuestra fe en Dios”.

CON O SIN CITA

Debido a lo ajustado del calendario, el personal médico indicó que los voluntarios pueden realizar el procedimiento agendando su lugar a través de la plataforma bancodesangre.imss.gob.mx seleccionando el estado de Coahuila y el HGZ No. 1 Saltillo, o bien, presentarse directamente sin cita a las 07:00 horas de este jueves o viernes en el Banco de Sangre de dicha clínica, identificándose como donadores a nombre de la paciente Sandra Rangel. Para coordinar cualquier apoyo o resolver dudas directas, la familia puso a disposición el número telefónico 844-540-8600.

REQUISITOS PARA DONACIÓN

De acuerdo con el protocolo oficial del IMSS, las personas interesadas en apoyar deberán tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y acudir con una identificación oficial con fotografía, pluma, un jugo y vestimenta de manga corta.