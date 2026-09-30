En Saltillo solicitan donadores de sangre para joven embarazada con anemia

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo solicitan donadores de sangre para joven embarazada con anemia
    La cita para donar puede tramitarse a través de la plataforma digital del IMSS o acudir directamente sin cita previa a las 7:00 horas. CORTESÍA

Sandra Rangel tiene fecha de parto para este 3 de octubre en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS; requiere de manera prioritaria unidades A negativo u O negativo para prevenir complicaciones médicas

Ante la proximidad de su fecha de parto programada para este próximo sábado 3 de octubre, la joven Sandra Rangel, de 26 años, solicitó con carácter de urgencia el apoyo de la ciudadanía saltillense para conseguir donadores de sangre que le permitan ingresar de manera segura a su procedimiento médico.

La madre, quien será atendida en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), padece anemia, condición que eleva el riesgo de complicaciones quirúrgicas como hemorragias masivas en caso de requerir una cesárea de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/hot-wheels-por-el-30-de-septiembre-asi-se-vivio-la-tendencia-en-saltillo-IL23825397

La paciente detalló que el tipo de sangre solicitado de manera primordial es A negativo (A-), aunque el personal del Banco de Sangre confirmó que también pueden ser receptores de unidades de tipo O negativo (O-).

“El doctor me dijo que tengo que contar ya con los donadores por si se presenta alguna hemorragia o complicación a la mera hora de dar a luz”, explicó la joven, mientras que sus allegados apelan a la empatía comunitaria ante la prisa de los tiempos: “Confiamos en la buena voluntad de las personas y depositamos nuestra fe en Dios”.

CON O SIN CITA

Debido a lo ajustado del calendario, el personal médico indicó que los voluntarios pueden realizar el procedimiento agendando su lugar a través de la plataforma bancodesangre.imss.gob.mx seleccionando el estado de Coahuila y el HGZ No. 1 Saltillo, o bien, presentarse directamente sin cita a las 07:00 horas de este jueves o viernes en el Banco de Sangre de dicha clínica, identificándose como donadores a nombre de la paciente Sandra Rangel. Para coordinar cualquier apoyo o resolver dudas directas, la familia puso a disposición el número telefónico 844-540-8600.

REQUISITOS PARA DONACIÓN

De acuerdo con el protocolo oficial del IMSS, las personas interesadas en apoyar deberán tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y acudir con una identificación oficial con fotografía, pluma, un jugo y vestimenta de manga corta.

$!Familiares de Sandra Rangel solicitaron el apoyo de la comunidad para conseguir donadores de sangre tipos A- u O- antes de su parto este próximo sábado.
Familiares de Sandra Rangel solicitaron el apoyo de la comunidad para conseguir donadores de sangre tipos A- u O- antes de su parto este próximo sábado. CORTESÍA

Asimismo, los aspirantes deben presentarse con un ayuno de cuatro a seis horas evitando alimentos grasos el día anterior, contar con un descanso nocturno de seis a ocho horas y gozar de buena salud general. No podrán participar quienes hayan consumido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas, analgésicos en los últimos cinco días o padezcan infecciones recientes.

El protocolo también establece un periodo de espera de un año para personas con tatuajes, perforaciones o tratamientos de acupuntura, y de seis meses para quienes hayan pasado por cirugías o transfusiones previas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Donación De Sangre
Embarazo

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
true

¿Traicionó Cecilia Guadiana
Clubes y representantes del futbol americano de Saltillo expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez.

Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
El saltillense Sahiel Cedillo continúa con su proceso dentro de las categorías juveniles del Tricolor.

Saltillense Sahiel Cedillo y Luis Ángel Gómez, convocados al Tri Sub-20
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos aprobó una solicitud de última hora para suspender la ejecución de Pike

Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado
Las imágenes del frente de batalla mostraron cómo los vehículos blindados corrían a través del terreno fangoso y se estrellaban contra los barracones de Nove, que habían sido convertidos en un centro logístico clave para los rusos.

Ucrania despliega vehículos kamikaze ‘zombies’ para volar las defensas rusas y capturar a 250 soldados
true

POLITICÓN: Guadiana o Salazar, ¿quién renunciará a su doble nacionalidad por la candidatura en Coahuila?