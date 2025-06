En Saltillo, una perrita ciega, rescatada del abandono, espera una segunda oportunidad

Al observar su fragilidad , decidió no sólo alimentarla, sino darle atención médica urgente. “Comió con hambre atrasada, pero de nada servía quitarle el hambre y la sed y dejarla a su suerte... Ni modo, había que intervenir con algo más de compromiso. Para empezar, la revisión médica obligatoria ”, narró.

“La perrita no sólo estaba desorientada, estaba completamente ciega... me di cuenta de que estaba a merced de los elementos, del hambre, de los perros y de los automóviles que no suelen ser prudentes, y menos por los animales callejeros ”, relató Abasolo , visiblemente conmovido.

El abandono no distingue raza ni condición. En medio del asfalto, el sol implacable y el rugido de los automóviles, una perrita Sharpei completamente ciega vagaba desorientada por las calles del oriente de Saltillo . Estaba a merced del hambre y de los peligros del entorno, hasta que el columnista de esta casa editorial, Enrique Abasolo, decidió intervenir con el mismo compromiso con el que ya ha rescatado a una decena de canes necesitados.

Sin embargo, conseguir atención veterinaria en fin de semana no fue sencillo. “Los veterinarios no querían echarse a cuestas tampoco esa responsabilidad... Pero la familia González —de mucha tradición en Saltillo— me abrió una posibilidad. Finalmente vinieron por ella para recibir atención médica”, explicó.

La perrita, de aproximadamente tres años, recibió antibióticos, un baño y vitaminas para estabilizar su estado de salud. Estuvo en pensión algunos días, pero finalmente le fue devuelta, aunque Abasolo admite que no puede quedarse con ella de forma permanente: “Tengo mis propios perrhijos (también rescatados), que son muy territoriales y algo rupestres para convivir, así que los tengo separados”.

Lo que busca ahora es una familia amorosa y comprometida que la reciba en su hogar. “Me dije, que al cabo es una perrita de raza codiciada (Sharpei) y así la gente la piensa menos... es más fácil que se anime. Pero quizás por su estado invidente les da miedo la adopción... Aunque en realidad es uno de los animalitos más dóciles que jamás haya conocido o me haya tocado ayudar... Una chulada y gran compañía para alguien mayor de edad o gente no muy dada al ejercicio”.

Abasolo expone que un médico le comentó que la ceguera de la perrita podría ser reversible con tratamiento, y que no es costoso. “La semana en observación me dejó de momento sin recursos, pero no descarto que se podría restaurar su visión con un pequeño esfuerzo y cooperación”, concluye.

Si te interesa darle un hogar a este bello lomito, puedes contactar a Enrique Abasolo en su cuenta de Facebook.

Esta perrita, cuya historia es la de miles sin voz, merece una segunda oportunidad. No necesita compasión, sino amor constante, un rincón cálido y la mirada amable de quien quiera ver más allá de su discapacidad. ¿Y tú, te animarías a adoptarla?