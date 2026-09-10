Encapuchados asaltan tienda de conveniencia en Mirasierra y escapan con dinero y mercancía

Tres hombres encapuchados irrumpieron con violencia en una tienda de conveniencia durante la medianoche en un Oxxo al oriente de Saltillo, luego de romper los cristales de la puerta principal con piedras de gran tamaño para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo y diversa mercancía. El robo ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce del bulevar Mirasierra y la calle Paseo del Agua, en Ciudad Mirasierra, donde los delincuentes aprovecharon la oscuridad de la madrugada para cometer el atraco.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres sujetos llegaron hasta el negocio y comenzaron a golpear los cristales de la entrada utilizando piedras, hasta conseguir romperlos y abrirse paso hacia el interior. Al percatarse de la irrupción, el empleado que se encontraba de turno optó por resguardarse dentro de la bodega para evitar ser agredido, mientras los asaltantes se dirigían directamente hacia las cajas registradoras. Una vez dentro, los sujetos tomaron el dinero en efectivo que se encontraba en las cajas, además de apoderarse de diversa mercancía, para posteriormente salir del establecimiento antes de que pudiera llegar la Policía.

Los delincuentes emprendieron la huida a través de un terreno baldío ubicado en las inmediaciones, tomando dirección hacia la colonia Zaragoza para evitar ser detectados por las autoridades. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento y desplegaron un operativo de búsqueda por los alrededores, recorriendo las calles y zonas aledañas por donde presuntamente escaparon los responsables. Sin embargo, pese a los recorridos realizados, no fue posible localizar a los tres hombres, quienes lograron escapar con el botín.