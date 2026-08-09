Encontronazo frontal deja dos lesionados en carretera Saltillo-Monclova, Ramos Arizpe

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    Encontronazo frontal deja dos lesionados en carretera Saltillo-Monclova, Ramos Arizpe
    El percance ocurrió en el kilómetro 15, frente al ejido Cañada Ancha; la Guardia Nacional quedó a cargo de las diligencias. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de un Chevrolet Sonic y uno de los ocupantes de una Kia Sportage fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS tras el accidente ocurrido frente al ejido Cañada Ancha

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un fuerte accidente automovilístico dejó dos personas lesionadas la mañana de este domingo en el kilómetro 15 de la carretera Saltillo-Monclova, frente al ejido Cañada Ancha.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe auxiliaron a Miguel Ángel Álvarez Cepeda, de 33 años, señalado como probable responsable del percance.

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El hombre fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con probable traumatismo de tórax, probable fractura de tobillo derecho, fractura de tibia izquierda y choque hipovolémico grado uno.

También fue atendido Pedro Barrera, de 25 años, quien presentó probable traumatismo en el abdomen y requirió traslado al mismo hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, Miguel Ángel conducía un Chevrolet Sonic con dirección a Monclova.

Al pasar por una curva a la altura del ejido Cañada Ancha, presuntamente se abrió e invadió el carril contrario, por donde circulaba una camioneta Kia Sportage.

$!Ambas unidades presentaron daños de consideración en la parte frontal tras el impacto registrado en la carretera Saltillo-Monclova.
Ambas unidades presentaron daños de consideración en la parte frontal tras el impacto registrado en la carretera Saltillo-Monclova. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La camioneta era conducida por Pedro Barrera y, tras el impacto frontal, ambas unidades resultaron con daños de consideración. Los ocupantes fueron valorados por los cuerpos de emergencia.

Personal de la Guardia Nacional (GN) acudió al sitio y quedó a cargo de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

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