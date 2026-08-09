Encontronazo frontal deja dos lesionados en carretera Saltillo-Monclova, Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un fuerte accidente automovilístico dejó dos personas lesionadas la mañana de este domingo en el kilómetro 15 de la carretera Saltillo-Monclova, frente al ejido Cañada Ancha. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe auxiliaron a Miguel Ángel Álvarez Cepeda, de 33 años, señalado como probable responsable del percance.

El hombre fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con probable traumatismo de tórax, probable fractura de tobillo derecho, fractura de tibia izquierda y choque hipovolémico grado uno. También fue atendido Pedro Barrera, de 25 años, quien presentó probable traumatismo en el abdomen y requirió traslado al mismo hospital. De acuerdo con los primeros reportes, Miguel Ángel conducía un Chevrolet Sonic con dirección a Monclova. Al pasar por una curva a la altura del ejido Cañada Ancha, presuntamente se abrió e invadió el carril contrario, por donde circulaba una camioneta Kia Sportage.