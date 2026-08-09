Le pone fin a su vida en la colonia La Minita, Saltillo

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    Le pone fin a su vida en la colonia La Minita, Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal resguardaron el sector mientras se realizaban las diligencias correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Hombre con adicción a las drogas se sentía deprimido y tomó la decisión de quitarse la vida en el patio de su casa.

Un hombre de 45 años fue localizado sin vida la mañana de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia La Minita, en Saltillo.

El hecho fue reportado alrededor de las 9:30 horas en una vivienda localizada en el cruce de las calles Eugenio de Reyes y Francisco Naranjo. La persona fue identificada como Juan Carlos García Salas, de 45 años.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, Gabriela Alvarado encontró al hombre en el patio de la vivienda y dio aviso a su padre, Ezequiel García, quien posteriormente realizó el reporte al Sistema de Emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes confirmaron el fallecimiento y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras indagatorias, el padre señaló ante las autoridades que su hijo presentaba depresión y era consumidor de sustancias.

$!La vivienda se localiza en la colonia La Minita, donde autoridades atendieron el reporte alrededor de las 9:30 horas.
La vivienda se localiza en la colonia La Minita, donde autoridades atendieron el reporte alrededor de las 9:30 horas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y posteriormente el cuerpo fue trasladado para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la unidad especializada de la FGE para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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