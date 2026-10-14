Encuentran a guatemalteco en estado de descomposición, en Saltillo
COMPARTIR
Fue hallado detrás de la puerta de su propia casa, en la Tierra y Libertad
Un hombre de nacionalidad guatemalteca fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Tierra y Libertad.
El cuerpo presentaba signos de descomposición, según los primeros reportes de los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del sistema estatal de emergencias 911.
De acuerdo con la información recabada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el hombre fue identificado como Nery Omar Gudiel Noriega, de quien sus vecinos no tenían noticias desde hacía cinco días, pues no lo habían visto salir de su vivienda.
El domicilio se localiza sobre la avenida Libertad, entre las calles Venustiano Carranza y Mujer Revolucionaria, donde los habitantes del sector comenzaron a percibir un olor fétido que provenía del interior del inmueble, específicamente de una vivienda ubicada en la planta baja.
Ante esta situación, decidieron asomarse al interior y lograron observar a una persona tirada en el suelo, detrás de la puerta, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Como primeros respondientes acudieron oficiales de la Policía Preventiva Municipal, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Debido a que el acceso al inmueble se encontraba cerrado, fue necesario ingresar por la fuerza para revisar al hombre.
Una vez en el interior, los socorristas realizaron una valoración y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.
Posteriormente, los elementos policiacos acordonaron el área para preservar la escena. Durante las primeras diligencias, entre las pertenencias del fallecido se localizó una identificación que acreditaba su nacionalidad guatemalteca.
Al sitio también acudieron elementos de Atención a Migrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.
Una vez concluidos los trabajos, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.