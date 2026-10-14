Encuentran a guatemalteco en estado de descomposición, en Saltillo

Un hombre de nacionalidad guatemalteca fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Tierra y Libertad.

El cuerpo presentaba signos de descomposición, según los primeros reportes de los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del sistema estatal de emergencias 911.

De acuerdo con la información recabada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el hombre fue identificado como Nery Omar Gudiel Noriega, de quien sus vecinos no tenían noticias desde hacía cinco días, pues no lo habían visto salir de su vivienda.

El domicilio se localiza sobre la avenida Libertad, entre las calles Venustiano Carranza y Mujer Revolucionaria, donde los habitantes del sector comenzaron a percibir un olor fétido que provenía del interior del inmueble, específicamente de una vivienda ubicada en la planta baja.