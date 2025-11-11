Encuentran a hombre sin vida en un arroyo, en Saltillo

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Encuentran a hombre sin vida en un arroyo, en Saltillo
    El cuerpo del fallecido fue colocado en la caja de una camioneta.

La víctima salió a correr como parte de su rutina diaria, pero ya no regresó

Un hombre de 52 años fue localizado sin vida la tarde de este lunes en un arroyo ubicado en la colonia Nogales II, luego de que sus familiares salieran a buscarlo al no regresar de su rutina diaria de ejercicio.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora fallecido, identificado como Francisco “N”, había salido a correr como lo hacía habitualmente por una zona cercana a su domicilio, en donde se encuentra una loma. Al pasar varias horas sin tener noticias de él, sus familiares decidieron recorrer la ruta que solía tomar, encontrándolo inconsciente sobre el terreno.

TE PUEDE INTERESAR: Piden prisión preventiva para mujer acusada de fraude en Saltillo, se los niegan

En su intento por auxiliarlo, lo colocaron en la parte trasera de una camioneta de la marca Chevrolet mientras solicitaban apoyo a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y tras realizar la valoración confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Según el parte médico preliminar, Francisco padecía hipertensión y se encontraba operado del corazón, por lo que no se descarta que una complicación de salud haya sido la causa de su fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento, acordonándose de l sitio. Al terminar las diligencias correspondientes se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

