Erick Omar salió a pasear a su perro; tres oficiales lo detienen, golpean, y días después aparece sin vida

Erick Omar Chávez Díaz fue encontrado sin vida días después de que al menos cuatro oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieran mientras paseaba a su perro en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. Videos compartidos en redes sociales muestran que el joven, de 21 años, fue agredido por los elementos de seguridad. En el material filmado se observa a varios agentes golpeando, arrastrando y subiendo a una patrulla al joven. Días más tarde, Erick Omar Chávez Díaz fue encontrado sin vida en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tras conocerse el caso, tres oficiales fueron identificados y detenidos. TE PUEDE INTERESAR: Cárcel para agentes que ignoren denuncias de violencia sexual, plantea Edomex

OFICIALES DE LA CDMX AGREDEN A ERICK OMAR EN VÍA PÚBLICA; LOS SUBEN A LA PATRULLA Y APARECE SIN VIDA Chávez Díaz trabajaba vendiendo malteadas y sodas italianas en un puesto de la zona de La Merced. De acuerdo con testimonios de familiares, el 4 de noviembre salió a pasear a su perro sobre la calle Soledad, en la colonia Zona Centro, cuando fue interceptado por al menos cuatro elementos de la SSC que arribaron en tres patrullas. En redes sociales se difundieron dos grabaciones que documentan el momento de la detención. En la primera se observa a tres uniformados someter al joven sobre el pavimento, golpearlo y arrastrarlo por la banqueta antes de introducirlo en una unidad oficial. La segunda grabación muestra la llegada de otra patrulla, de la cual desciende un cuarto oficial. En el audio se escuchan expresiones presuntamente dichas por los agentes, entre ellas: “Deja que llegue más banda para que lo madreen chido (...) Dónde está, hijo de tu puta madre, no te hagas pendejo”.

FAMILIARES BUSCARON A ERICK OMAR EN DIVERSOS LUGARES; SE MANIFIESTAN EN BÚSQUEDA DE RESPUESTAS Ese mismo día, Chávez Díaz no regresó a su domicilio. Sus familiares señalaron que presentaron una ficha de desaparición ante las autoridades y emprendieron la búsqueda por su cuenta. El 6 de noviembre, el joven fue hallado sin vida en calles del Centro Histórico. En entrevista con el medio N+, Itzel Díaz, tía del joven, declaró que el cuerpo presentaba lesiones visibles. “Lo buscamos en delegaciones, hospitales, tiene golpes en el abdomen, la ceja, la nariz y la mandíbula, a la patrulla lo subieron vivo”, señaló. La noche del hallazgo, familiares y amigos del joven se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la alcaldía Azcapotzalco, donde exigieron que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

SSP IDENTIFICA Y DETIENEN A TRES POLICÍAS QUE AGREDIERON A ERICK OMAR El 7 de noviembre, la SSC informó mediante un comunicado que abrió una investigación sobre el caso. La dependencia indicó que, tras el análisis de cámaras de videovigilancia en la colonia Zona Centro, identificó a los policías involucrados, quienes fueron detenidos en coordinación con la Fiscalía capitalina. La SSC precisó que los oficiales “quedarán a disposición de la autoridad que los requiere en un centro penitenciario”. La corporación, encabezada por Pablo Vázquez, agregó que el director del sector encargado de la supervisión de los agentes fue separado de su cargo. Sin embargo, no detalló cuáles son los delitos bajo los que los policías fueron detenidos ni aportó información adicional sobre su detención. Según reportes periodísticos, la FGJCDMX inició una carpeta de investigación para esclarecer la participación de los policías en la agresión y posterior muerte del joven. La SSC aseguró que mantendrá colaboración con la Fiscalía capitalina para determinar responsabilidades.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco DAN EL ÚLTIMO ADIÓS A ERICK OMAR; DEJA EN ORFANDAD A DOS MENORES Erick Omar Chávez Díaz era padre de dos menores, quienes quedaron en orfandad. Sus familiares han exigido justicia y pidieron que el caso no quede impune, al asegurar que el joven fue víctima de uso excesivo de la fuerza. Tras los hechos, el cuerpo de Chávez Díaz fue sepultado en el Panteón Dolores. Durante el traslado y sepulto de Erick, su perro, llamado ‘Cabo’, no lo dejó en ningún momento. Pese a ser llamado en múltiples ocasiones, Cabo rechazó alejarse del ataud.

La investigación sobre el muerte de Erick Omar Chávez Díaz, presuntamente a mano de policías de la Ciudad de México, continúa en curso mientras se espera el avance de las indagatorias ministeriales y judiciales.