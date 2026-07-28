Encuentran a joven sin vida, en Saltillo; era consumidor de droga

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Saltillo
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    Encuentran a joven sin vida, en Saltillo; era consumidor de droga
    Autoridades arribaron al lugar para posteriormente acordonar el área.

Fue hallado por su tía en la colonia Nuevo Amanecer

Un joven con antecedentes de consumo de drogas fue encontrado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Nuevo Amanecer.

El reporte, recibido alrededor de las 15:00 horas, generó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hasta el inmueble de la calle Benjamín Argumedo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Blanca Elizabeth informó a las autoridades que encontró a su sobrino, identificado como Juan Carlos N., inconsciente sobre su cama.

Al percatarse de que no respondía y no presentaba signos de respiración, solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes iniciaron las diligencias para esclarecer las causas del fallecimiento.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron el área y solicitaron a los familiares desalojar la vivienda para permitir que personal de Servicios Periciales llevara a cabo el procesamiento de la escena y la búsqueda de indicios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sorprende-la-muerte-a-trailero-dentro-de-su-unidad-en-la-carretera-monterrey-saltillo-GM22482664

Durante la inspección preliminar no fueron localizadas sustancias o medicamentos que permitieran establecer de manera inmediata una posible causa del deceso, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

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