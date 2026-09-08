Encuentran a mujer en estado de descomposición, en Saltillo

Al llegar al domicilio y tocar la puerta, no obtuvo respuesta. Ante esta situación, preguntó por ella a Silvia “N”, propietaria del inmueble.

De acuerdo con el reporte, Martha Alicia solicitó apoyo para ingresar al inmueble de su hermana, María Mayela Nieto Maltos, debido a que tenía varios días sin verla.

El reporte fue recibido la tarde de este martes, alrededor de las 18:00 horas, en un domicilio situado sobre avenida Las Américas, entre las calles Bogotá y avenida Cumbres.

Una mujer de 71 años de edad fue localizada sin vida y en estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en la colonia Cumbres.

La mujer le permitió el acceso y, al ingresar, localizaron a María Mayela inconsciente en el interior de la vivienda, además de percibir un fuerte olor fétido.

Posteriormente, se confirmó que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, por lo que de inmediato se dio aviso al sistema de emergencias 911.

El reporte movilizó a elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes en el lugar.

Vecinos señalaron que María Mayela, conocida entre ellos como “Maye”, tenía aproximadamente un año de haber rentado el inmueble.

También mencionaron que hacía más de una semana la habían visto con problemas de salud y que el automóvil de su propiedad había dejado de funcionar.

Con el objetivo de descartar que hubiera sido víctima de algún hecho violento, se solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se presume que la mujer pudo haber sufrido un infarto. De acuerdo con la valoración realizada por el médico legista, tenía más de 48 horas de haber fallecido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar con precisión la causa de muerte.