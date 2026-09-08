Mujer lucha por su vida tras ser arrollada por taxi en el periférico LEA, al poniente de Saltillo

Una mujer de 47 años se debate entre la vida y la muerte en el área de Traumatología del Hospital General, luego de haber sido atropellada por un taxi cuando intentaba cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, al poniente de Saltillo. La lesionada fue identificada como Juanita Aracely Vázquez, de 47 años, cuyo domicilio no había sido establecido hasta el momento. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, su estado de salud fue reportado como delicado.





El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida Las Torres, donde la mujer intentaba atravesar la vialidad de norte a sur. De acuerdo con el reporte, la mujer habría ingresado al cruce sin percatarse de que los vehículos que circulaban por el periférico tenían vía libre.

En ese momento fue embestida por un Nissan Versa perteneciente a la línea Taxi Sagitario, que era conducido por José Eduardo “N”, de 38 años y que circulaba de poniente a oriente. El operador declaró que avanzaba con la luz verde del semáforo cuando, de manera repentina, la mujer se atravesó en su trayectoria, por lo que terminó impactándola con la parte frontal de la unidad.

Tras el golpe, Juanita Aracely cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente en medio del cruce. La mujer llevaba consigo una bolsa reciclable con prendas de vestir. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Debido a que presentaba un traumatismo craneoencefálico, fue clasificada en código rojo y recibió oxígeno durante su traslado de emergencia al Hospital General.