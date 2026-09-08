Mujer lucha por su vida tras ser arrollada por taxi en el periférico LEA, al poniente de Saltillo

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Saltillo
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    Mujer lucha por su vida tras ser arrollada por taxi en el periférico LEA, al poniente de Saltillo
    La mujer fue localizada inconsciente sobre el pavimento tras ser proyectada por el vehículo de alquiler. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Juanita, de 47 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada de emergencia al Hospital General, donde permanece grave

Una mujer de 47 años se debate entre la vida y la muerte en el área de Traumatología del Hospital General, luego de haber sido atropellada por un taxi cuando intentaba cruzar el periférico Luis Echeverría Álvarez, al poniente de Saltillo.

La lesionada fue identificada como Juanita Aracely Vázquez, de 47 años, cuyo domicilio no había sido establecido hasta el momento. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, su estado de salud fue reportado como delicado.

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  • $!Juanita Aracely Vázquez, de 47 años, fue trasladada en código rojo al Hospital General tras ser atropellada.
    Juanita Aracely Vázquez, de 47 años, fue trasladada en código rojo al Hospital General tras ser atropellada. JUAN FRANCISCO VALDÉS
  • $!El conductor del taxi fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
    El conductor del taxi fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida Las Torres, donde la mujer intentaba atravesar la vialidad de norte a sur.

De acuerdo con el reporte, la mujer habría ingresado al cruce sin percatarse de que los vehículos que circulaban por el periférico tenían vía libre.

$!El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida Las Torres.
El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida Las Torres. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En ese momento fue embestida por un Nissan Versa perteneciente a la línea Taxi Sagitario, que era conducido por José Eduardo “N”, de 38 años y que circulaba de poniente a oriente.

El operador declaró que avanzaba con la luz verde del semáforo cuando, de manera repentina, la mujer se atravesó en su trayectoria, por lo que terminó impactándola con la parte frontal de la unidad.

$!La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanece bajo atención médica especializada.
La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y permanece bajo atención médica especializada. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el golpe, Juanita Aracely cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente en medio del cruce. La mujer llevaba consigo una bolsa reciclable con prendas de vestir.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Debido a que presentaba un traumatismo craneoencefálico, fue clasificada en código rojo y recibió oxígeno durante su traslado de emergencia al Hospital General.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer, quien quedó inconsciente tras el impacto.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer, quien quedó inconsciente tras el impacto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de seguridad aseguraron al conductor del taxi, quien fue puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se deslindarán responsabilidades por el accidente.

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