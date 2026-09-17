Encuentran a mujer sin vida en su domicilio de Saltillo

De acuerdo con los datos recabados, cerca de las 18:30 horas, vecinos se comunicaron con su nieto para informarle que no habían visto a su abuela desde hacía dos días.

El personal de la autoridad ministerial tomó conocimiento del fallecimiento de Imelda N., de 82 años de edad.

El reporte movilizó a elementos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios hasta el inmueble, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Una maestra jubilada fue encontrada sin vida la tarde-noche de este jueves al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Guanajuato Oriente.

Al acudir al domicilio, observó que el automóvil permanecía en la cochera. Sin embargo, pese a tocar en repetidas ocasiones la puerta principal, no obtuvo respuesta por parte de su abuela.

Debido a que todas las puertas de acceso se encontraban cerradas, solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de Bomberos, quienes, con autorización del familiar, realizaron un acceso forzado al inmueble para poder ingresar.

El teniente Gabriel Rojo Gómez y otro elemento rompieron el cristal de la cochera, por donde ingresaron al domicilio. Una vez dentro, localizaron a la mujer y realizaron una revisión para verificar sus signos vitales, determinando que ya no contaba con ellos.

De manera extraoficial, se informó que a simple vista no se observaron huellas de violencia física y que la mujer contaba con antecedentes de glaucoma, insuficiencia venosa e hipertensión arterial.

Asimismo, se indicó que el cuerpo no presentaba indicios de putrefacción y que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales. Tras las diligencias correspondientes, se autorizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a una funeraria, donde se realizarían los trámites relacionados con el certificado de defunción.

Por su parte, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron el Informe Policial Homologado correspondiente, en el que se asentó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, no se advertían indicios de un delito que perseguir.