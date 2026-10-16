Queda conductora atrapada en su camioneta tras fuerte choque en Saltillo

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    Queda conductora atrapada en su camioneta tras fuerte choque en Saltillo
    Una camioneta Chery Tiggo 7 Pro terminó contra un poste de concreto tras ser impactada por una RAM 1200. ULISES MARTÍNEZ

La mujer de 37 años intentaba cruzar la vialidad cuando presuntamente se atravesó al paso de otra unidad; fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para liberarla

Una conductora quedó atrapada en el interior de su camioneta luego de protagonizar un accidente vial cuando intentó cruzar la calle Mariano Abasolo, a la altura de la calle Lázaro Cárdenas, donde fue impactada por otra unidad y terminó contra un poste de concreto, en Saltillo.

La conductora fue identificada como Larisa ¨N¨, de 37 años, quien manejaba una camioneta Chery Tiggo 7 Pro. Al intentar cruzar hacia la otra acera, presuntamente lo hizo sin tomar las precauciones necesarias.

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En ese momento, la camioneta se atravesó al paso de una RAM 1200, conducida por José de Jesús ¨N¨, de 51 años, quien circulaba por Mariano Abasolo con dirección a Nazario Ortiz Garza y no logró evitar el impacto.

$!La conductora de 37 años quedó atrapada dentro de su vehículo luego del choque registrado en Saltillo.
La conductora de 37 años quedó atrapada dentro de su vehículo luego del choque registrado en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

La parte frontal de la RAM golpeó a la Tiggo 7 Pro, provocando que esta última diera un giro y terminara chocando contra un poste de concreto. Debido a la fuerza del impacto, la conductora quedó atrapada dentro de la unidad, por lo que fue necesario solicitar ayuda.

$!El accidente ocurrió en el cruce de Mariano Abasolo y Lázaro Cárdenas, donde ambas unidades colisionaron.
El accidente ocurrió en el cruce de Mariano Abasolo y Lázaro Cárdenas, donde ambas unidades colisionaron. ULISES MARTÍNEZ

Testigos del accidente reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la situación y auxiliar a la conductora.

$!Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a la conductora.
Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a la conductora. ULISES MARTÍNEZ

Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras correspondientes para atender a la mujer y liberarla del vehículo. Las autoridades quedaron a cargo de tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

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