Queda conductora atrapada en su camioneta tras fuerte choque en Saltillo
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La mujer de 37 años intentaba cruzar la vialidad cuando presuntamente se atravesó al paso de otra unidad; fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para liberarla
Una conductora quedó atrapada en el interior de su camioneta luego de protagonizar un accidente vial cuando intentó cruzar la calle Mariano Abasolo, a la altura de la calle Lázaro Cárdenas, donde fue impactada por otra unidad y terminó contra un poste de concreto, en Saltillo.
La conductora fue identificada como Larisa ¨N¨, de 37 años, quien manejaba una camioneta Chery Tiggo 7 Pro. Al intentar cruzar hacia la otra acera, presuntamente lo hizo sin tomar las precauciones necesarias.
En ese momento, la camioneta se atravesó al paso de una RAM 1200, conducida por José de Jesús ¨N¨, de 51 años, quien circulaba por Mariano Abasolo con dirección a Nazario Ortiz Garza y no logró evitar el impacto.
La parte frontal de la RAM golpeó a la Tiggo 7 Pro, provocando que esta última diera un giro y terminara chocando contra un poste de concreto. Debido a la fuerza del impacto, la conductora quedó atrapada dentro de la unidad, por lo que fue necesario solicitar ayuda.
Testigos del accidente reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la situación y auxiliar a la conductora.
Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras correspondientes para atender a la mujer y liberarla del vehículo. Las autoridades quedaron a cargo de tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.