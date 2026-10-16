Queda conductora atrapada en su camioneta tras fuerte choque en Saltillo

Una conductora quedó atrapada en el interior de su camioneta luego de protagonizar un accidente vial cuando intentó cruzar la calle Mariano Abasolo, a la altura de la calle Lázaro Cárdenas, donde fue impactada por otra unidad y terminó contra un poste de concreto, en Saltillo.

La conductora fue identificada como Larisa ¨N¨, de 37 años, quien manejaba una camioneta Chery Tiggo 7 Pro. Al intentar cruzar hacia la otra acera, presuntamente lo hizo sin tomar las precauciones necesarias.