Encuentran muerta a menor reportada como desaparecida, en Saltillo

La noche del 16 de noviembre, alrededor de las 20:00 horas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor en el ejido Buñuelos, perteneciente al municipio de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo corresponde a S.G.C.M., de 13 años, quien había sido reportada como no localizada desde el 28 de octubre. Las autoridades señalaron que la víctima presenta una lesión producida por un arma de fuego, según los reportes preliminares.

La adolescente fue vista por última vez el 24 de octubre de 2025. Cuatro días después, su madre interpuso la denuncia formal por su desaparición.

La Fiscalía Estatal aseguró que trabaja de manera coordinada con corporaciones de seguridad para identificar y detener a los responsables de este hecho. Asimismo, se informó que en las próximas horas se darán a conocer los resultados oficiales de la necropsia.