Encuentran un cadáver en terreno baldío, en Saltillo

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    Encuentran un cadáver en terreno baldío, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar de los hechos para dar inicio al protocolo correspondiente.
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    Encuentran un cadáver en terreno baldío, en Saltillo

Se trata de un indigente que aparenta una edad entre los 40 a 45 años; generó una movilización por parte de Fiscalía

Una fuerte movilización de autoridades se registró la mañana de este domingo tras el hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones de un predio baldío.

El reporte se realizó luego de que un grupo de habitantes que caminaba por el terreno encontró a un hombre tirado entre la maleza. La persona, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, no presentaba movimientos, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones se trasladaron hasta el terreno ubicado sobre el bulevar Cedro, entre las calles Zopilote y Francisco Orozco, en la colonia Nuevo Mirasierra, donde confirmaron el hallazgo.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron los primeros en arribar y realizaron un acordonamiento del área para preservar la escena y evitar el ingreso de personas ajenas a las diligencias.

Posteriormente, se permitió el acceso al personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y realizaron la recolección de evidencias en el lugar. De manera preliminar, no se localizaron indicios que hicieran suponer que el hombre hubiera sido víctima de algún hecho violento.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, el fallecido aparentemente se encontraba en situación de calle y, hasta el momento, permanecía sin ser identificado.

Aunque de manera preliminar se consideró que la causa de muerte pudo haber sido un problema de salud, posiblemente un infarto, será la necropsia de ley la que permita establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes y se espera que posteriormente pueda ser identificado y entregado a sus familiares.

Habitantes de la zona señalaron que no conocían al hombre, incluso después de que se les mostraron imágenes fotográficas con la intención de obtener información que pudiera contribuir a establecer su identidad.

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