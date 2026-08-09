Encuentran un cadáver en terreno baldío, en Saltillo

Una fuerte movilización de autoridades se registró la mañana de este domingo tras el hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones de un predio baldío.

El reporte se realizó luego de que un grupo de habitantes que caminaba por el terreno encontró a un hombre tirado entre la maleza. La persona, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, no presentaba movimientos, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones se trasladaron hasta el terreno ubicado sobre el bulevar Cedro, entre las calles Zopilote y Francisco Orozco, en la colonia Nuevo Mirasierra, donde confirmaron el hallazgo.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron los primeros en arribar y realizaron un acordonamiento del área para preservar la escena y evitar el ingreso de personas ajenas a las diligencias.

Posteriormente, se permitió el acceso al personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y realizaron la recolección de evidencias en el lugar. De manera preliminar, no se localizaron indicios que hicieran suponer que el hombre hubiera sido víctima de algún hecho violento.