Endurecen sanciones: multas de hasta 50 mil pesos por tirar basura en Saltillo

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    Endurecen sanciones: multas de hasta 50 mil pesos por tirar basura en Saltillo
    Las intensas precipitaciones del sábado dejaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, donde se detectaron rejillas pluviales y drenajes sanitarios colapsados debido a la acumulación de desechos sólidos. FRANCISCO MUÑIZ

Las autoridades reportaron labores de reparación en distintos puntos, donde cuadrillas trabajan para restablecer la infraestructura vial afectada por el colapso de drenajes

Luego de las intensas lluvias registradas el pasado sábado, el alcalde Javier Díaz González advirtió que el Gobierno Municipal de Saltillo endurecerá las sanciones económicas contra los ciudadanos que sean sorprendidos arrojando desechos a la vía pública o a arroyos.

“Para mantener nuestra ciudad limpia vamos a endurecer, como ya lo habíamos comentado, el tema de las multas, multas de hasta 50 mil pesos para quien sea detectado o sorprendido tirando basura”, sentenció.

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La tormenta del fin de semana dejó un saldo blanco, pero evidenció severos taponamientos en la infraestructura pluvial debido a la acumulación de desechos, lo que provocó inundaciones en vialidades del norte y el colapso de drenajes sanitarios.

MONITOREO Y DAÑOS TRAS LA TORMENTA

“Tenemos una gran cantidad de rejillas tapadas por el tema de la basura; tenemos también en gran parte de los sectores de Saltillo drenajes sanitarios colapsados por la cantidad de agua de lluvia”, explicó el alcalde.

Ante esta problemática, Díaz González exhortó a la población a utilizar las líneas de atención del Centro de Cómputo y Comando para reportar a los infractores: “Hay que denunciar a una persona; si cachamos a alguien tirando basura hay que denunciarlo al 844 14 11 14”.

Finalmente, el munícipe aseguró que las cuadrillas municipales trabajan a marchas forzadas para reparar los hundimientos en el pavimento provocados por las alcantarillas saturadas, previendo restablecer la normalidad en el tránsito vial durante los próximos días.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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