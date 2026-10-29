Enfrentan estudiantes del Tec Saltillo reto de fundición con Caterpillar

Con la participación de 25 estudiantes distribuidos en cinco equipos, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Saltillo, y Caterpillar Ramos Arizpe realizaron la séptima edición del Manufacturing Day Challenge, un ejercicio que pone a prueba los conocimientos técnicos de los alumnos mediante la reproducción de procesos industriales de fundición. La actividad, desarrollada en el marco del Mes de la Manufactura, permitió a estudiantes de Ingeniería en Materiales e Ingeniería Industrial experimentar las distintas etapas de elaboración de una pieza metálica, desde la preparación del molde hasta la presentación del producto terminado.

El desafío consistió en replicar una placa diseñada por personal de Caterpillar, para lo cual los participantes tuvieron que preparar arena con propiedades específicas de permeabilidad y retención del metal líquido, definir la aleación, realizar el vaciado y cumplir con las especificaciones requeridas para obtener una pieza de calidad. La ceremonia fue encabezada por Tere Borrego Jiménez, subdirectora académica del TecNM Saltillo, en representación de Ania Guadalupe Sánchez Ruiz. También participaron los subdirectores Emmanuel Flores Villa, de Servicios Administrativos, y Ricardo Martínez Alvarado, de Planeación y Vinculación, así como Dagoberto Vázquez Obregón, jefe del Departamento de Metal-Mecánica, y Efraín Almanza Casas, asesor facultativo del Capítulo Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Fundidores, Región Saltillo.

Por parte de Caterpillar asistió Armando Rodríguez Liera, gerente de la planta de Ramos Arizpe, quien reconoció la vinculación que la empresa ha mantenido durante varios años con el Tecnológico de Saltillo y destacó la preparación académica de sus estudiantes. Señaló que este tipo de ejercicios permite a los jóvenes conocer las exigencias de la industria y acercarse a situaciones que enfrentarán en su vida profesional. También reconoció el trabajo de los docentes en la formación de los futuros ingenieros. A su vez, Roberto González Valdés, gerente de Manufactura de Caterpillar Ramos Arizpe y egresado del Tec Laguna, destacó el esfuerzo de los participantes y la preparación con la que los estudiantes del sistema tecnológico se incorporan al sector productivo. También acudió Alfredo Orejón Aguirre, gerente de Cadena de Manufactura Lean y egresado del Tec Saltillo, mientras que Viktor Hayden Chev Ghassemi, presidente del Capítulo Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Fundidores, representó a la comunidad estudiantil. AMPLÍAN EL DESAFÍO A INGENIERÍA INDUSTRIAL El Manufacturing Day Challenge tuvo su primera edición en 2019, cuando participaron únicamente tres equipos de Ingeniería en Materiales y la actividad se concentró en reproducir una placa proporcionada por la empresa. En esta séptima edición, el ejercicio amplió su alcance con la incorporación de estudiantes de Ingeniería Industrial y un proceso de elaboración más completo. En total, participaron 25 alumnos de ambas especialidades, organizados en cinco equipos.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado que tomó en cuenta la originalidad, la calidad superficial de las piezas, el cumplimiento de las especificaciones y el proceso de elaboración. La dinámica permitió a los estudiantes aplicar conocimientos sobre materiales, aleaciones, preparación de moldes y procesos de fundición, además de trabajar bajo criterios de calidad similares a los utilizados en la industria. PREMIAN A LOS EQUIPOS DESTACADOS El primer lugar correspondió al equipo 4, integrado por Atziry Zyomara Tapia Ríos, Marijose Zamora Morales, Brisa Marian Hernández Serna, Narda Clarissa Villegas Perales y Eugenia Mercedes Guardiola Cardoso, estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería en Materiales. El segundo lugar fue compartido por los equipos 2 y 3. El primero estuvo conformado por Arlet Aurora Estrada Varela, Aylin Berenice Gámez Gutiérrez, Miranda Angelina Regalado Zamarripa, Vlad Adrik Campos Martínez y Rubí Ávalos Gallegos. El equipo 3 estuvo integrado por Arleth Huerta Linares, José Damián Velázquez Martínez, María Monserrat Aldape Rodríguez, Luis Ángel Gaytán Tovar y Damián Romo Espinosa. La tercera posición fue para Leonardo de León Saucedo, Luis Humberto Ríos Gutiérrez, Blanca Isabel Bautista Polanco, Martín Alberto Rodríguez Herrera y Fernando Medina Ordóñez.

Durante la ceremonia de premiación se entregaron reconocimientos y obsequios a los participantes, además de agradecer a la empresa las facilidades para desarrollar el ejercicio. En la organización y acompañamiento académico participaron los docentes Efraín Almanza Casas, María de Jesús Pérez López y Luis Alberto Terrazas Ramos, así como personal del laboratorio de Metalurgia, entre ellos José de Jesús Zamora García y Facundo Alejandro Quintana Covarrubias. Con este ejercicio, el TecNM Saltillo y Caterpillar mantienen un espacio de colaboración entre la formación académica y la industria, en el que los estudiantes ponen a prueba sus conocimientos mediante procesos de manufactura y criterios de evaluación del sector productivo.