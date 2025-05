Enseñar con el movimiento: Maestra saltillense deja los patios escolares tras 32 años de trayectoria

A sus 56 años , la maestra saltillense Graciela Gaona continúa dando clases de Educación Física en primaria y, a más de 30 años de haber comenzado en la docencia , no solo no ha parado, sino que sigue en plena forma, demostrando a diario que el cuerpo en movimiento también enseña.

“La docencia me enseñó a ser un buen ser humano, a ver por los demás sin condición. Me siento feliz cuando me saludan por la calle o van a mi escuelita. Los padres me recuerdan con cariño”, expresó.

Para ella, la Educación Física ha sido una herramienta para enseñar valores, habilidades y actitudes que se traducen en bienestar físico y emocional para sus estudiantes.