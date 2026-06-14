Entre bicicletas, estampitas y mascotas, disfrutan saltillenses la Ruta Recreativa

Cientos de saltillenses participaron este domingo en una edición más de la Ruta Recreativa, donde familias, deportistas y paseantes aprovecharon el espacio para convivir, realizar actividad física y acceder a diversos servicios municipales. De acuerdo con información del Ayuntamiento de Saltillo, distintas dependencias se coordinaron para ofrecer actividades y atención gratuita a quienes acudieron al paseo dominical instalado sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Entre las dinámicas que concentraron a más participantes destacó la mesa de intercambio de estampitas de fútbol internacional, actividad que reunió a niñas, niños, adolescentes y adultos aficionados al coleccionismo deportivo.

Además, personal de la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención donde se ofrecieron consultas médicas generales, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

A lo largo del circuito fue posible observar a personas caminando, trotando, utilizando bicicletas, patines y scooters, mientras otras recorrieron la ruta acompañadas de familiares o de sus animales de compañía. El Gobierno Municipal informó que a partir del próximo domingo 21 de junio la Ruta Recreativa operará en horario de verano, por lo que las actividades se desarrollarán de 6:30 a 11:30 horas hasta nuevo aviso.

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