Entre bicicletas, estampitas y mascotas, disfrutan saltillenses la Ruta Recreativa

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Saltillo
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    Entre bicicletas, estampitas y mascotas, disfrutan saltillenses la Ruta Recreativa
    La Ruta Recreativa reunió a ciclistas de distintas edades, quienes aprovecharon el circuito para recorrer en bicicleta el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

Intercambio de estampitas, servicios de salud y actividades al aire libre reunieron a cientos de asistentes sobre Venustiano Carranza

Cientos de saltillenses participaron este domingo en una edición más de la Ruta Recreativa, donde familias, deportistas y paseantes aprovecharon el espacio para convivir, realizar actividad física y acceder a diversos servicios municipales.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Saltillo, distintas dependencias se coordinaron para ofrecer actividades y atención gratuita a quienes acudieron al paseo dominical instalado sobre el bulevar Venustiano Carranza.

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Entre las dinámicas que concentraron a más participantes destacó la mesa de intercambio de estampitas de fútbol internacional, actividad que reunió a niñas, niños, adolescentes y adultos aficionados al coleccionismo deportivo.

$!Niñas, niños y aficionados al fútbol participaron en la mesa de intercambio de estampitas instalada durante la jornada dominical.
Niñas, niños y aficionados al fútbol participaron en la mesa de intercambio de estampitas instalada durante la jornada dominical. CORTESÍA

Además, personal de la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención donde se ofrecieron consultas médicas generales, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

$!Personal de Salud Pública Municipal ofreció servicios para mascotas, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación gratuita.
Personal de Salud Pública Municipal ofreció servicios para mascotas, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación gratuita. CORTESÍA

A lo largo del circuito fue posible observar a personas caminando, trotando, utilizando bicicletas, patines y scooters, mientras otras recorrieron la ruta acompañadas de familiares o de sus animales de compañía.

El Gobierno Municipal informó que a partir del próximo domingo 21 de junio la Ruta Recreativa operará en horario de verano, por lo que las actividades se desarrollarán de 6:30 a 11:30 horas hasta nuevo aviso.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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