Entre desgaste y vandalismo, señalética y líneas viales pierden claridad en Saltillo

El estado de la infraestructura vial en Saltillo presenta signos de desgaste en distintos puntos de la ciudad, donde la señalética, las líneas divisorias y algunos semáforos muestran afectaciones que impactan la visibilidad y orientación de conductores. En un recorrido realizado por VANGUARDIA, se detectaron diversas áreas con estas condiciones. Sobre el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia San Ramón, se observaron líneas divisorias prácticamente desvanecidas, lo que dificulta la delimitación de carriles en una de las vialidades con mayor flujo vehicular.

En el sector de la Guayulera, específicamente sobre la calle Rodríguez frente a la escuela primaria Miguel Hidalgo, se reportó un semáforo fuera de funcionamiento, además de señalamientos vandalizados o ilegibles, lo que complica la identificación de calles para quienes transitan por la zona. Una situación similar se presenta en la calle Libertad, a la altura de la Central de Autobuses, donde tanto la señalética como las líneas viales presentan desgaste, reduciendo su visibilidad. Estas condiciones reflejan puntos específicos donde el paso del tiempo, el uso constante y factores externos como el vandalismo han afectado la infraestructura urbana. En vialidades de alto flujo, la pérdida de referencias visuales puede generar incertidumbre al conducir, sobre todo para quienes no transitan de manera habitual por estas zonas. Además, la falta de líneas claras o señalamientos visibles puede incidir en la movilidad diaria, al obligar a los conductores a tomar decisiones con menor certeza, lo que representa un riesgo vial. En el caso de peatones, la ausencia de cruces bien delimitados también representa un reto adicional al momento de atravesar avenidas.

Ante este panorama, la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas del municipio informó que se mantiene un programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial, que contempla señalética vertical, pintura de líneas divisorias y reposición de señalamientos. De acuerdo con la dependencia, durante este año se ha fortalecido la capacidad operativa al pasar de cuatro cuadrillas en 2024 a 17 actualmente destinadas a la rehabilitación de vialidades, lo que ha permitido ampliar la cobertura y reducir tiempos de atención. Asimismo, se destacó que, a través del programa “Aquí Andamos”, se cuenta con un total de 81 cuadrillas que atienden de manera integral espacios públicos, áreas verdes y calles en colonias y bulevares principales. Las autoridades señalaron que también se da seguimiento a reportes ciudadanos recibidos por distintos canales, incluido el asistente virtual “Saltillo Fácil” a través de WhatsApp al número 844 160 0808, lo que facilita la detección de puntos con desgaste, daños o vandalismo.

Además, se realizan acciones permanentes de limpieza y retiro de publicidad, pintas y calcas en señalamientos, con el objetivo de mejorar su visibilidad y funcionalidad. El municipio indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en mejorar la seguridad vial y la movilidad, priorizando zonas de alto flujo vehicular y áreas con mayor necesidad de intervención.

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