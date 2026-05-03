Entre pancartas y tonos morado, pacientes autoinmunes exigen ser vistos en Saltillo

Con globos y pancartas en tonos morados, un grupo de pacientes y familiares salió a caminar este domingo en Saltillo para recordar algo que, dicen, sigue sin verse: las enfermedades autoinmunes también duelen, aunque no siempre se noten. La movilización se realizó sobre la Ruta Recreativa, en el contexto del Día Mundial del Lupus, que se conmemora el 10 de mayo. Ahí, alrededor de medio centenar de personas avanzó con mantas y mensajes dirigidos a autoridades y sociedad, en busca de visibilización.

Durante el recorrido, integrantes de la asociación AMMA (Abraza con Amor A.C.) señalaron que uno de los principales retos sigue siendo el acceso a medicamentos, cuyos costos resultan inalcanzables para muchas familias. Comentaron que, en muchos casos, tanto adultos como menores, son discriminados en sus espacios. Los adultos son despedidos de sus empleos sin justificación, mientras que los menores, dados de baja de sus escuelas. Explicaron que, además del tratamiento, el diagnóstico tardío sigue siendo un problema frecuente. Por ello, insisten en la necesidad de contar con un registro de pacientes que permita dimensionar la problemática y facilitar la asignación de recursos. Entre las demandas también está el impulso de una iniciativa de ley en el Congreso local, enfocada en garantizar atención médica y acceso a medicamentos. Según explicaron, una propuesta previa quedó en exhorto, por lo que trabajan en una nueva versión que esperan avance este mes.

El costo de los tratamientos fue otro de los puntos que se pusieron sobre la mesa. De acuerdo con lo expuesto, algunos medicamentos pueden alcanzar los 13 mil pesos por caja, con varios requerimientos mensuales por paciente. Además, anunciaron que el próximo 7 de mayo buscarán llevar su exigencia al Senado de la República, con la intención de que el tema escale a nivel nacional. La caminata concluyó sin incidentes, pero con un mensaje reiterado: visibilizar estas enfermedades no es solo un acto simbólico, sino una vía para acceder a diagnóstico, tratamiento y condiciones de vida más dignas.

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