$!Entre reclamos y apoyo: vecinos y estudiantes del Tec de Saltillo en plantón buscan acuerdos

Habitantes de colonias aledañas al Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) y estudiantes que mantienen el plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza sostuvieron acercamientos este sábado, en medio de las afectaciones a la circulación que ha generado la manifestación iniciada el pasado martes. Vecinos de las colonias República Oriente, República Poniente, Los Maestros y Jardines del Valle solicitaron a los manifestantes liberar la vialidad, al señalar dificultades para realizar sus actividades cotidianas.

Entre las principales afectaciones mencionaron los tiempos de traslado, particularmente para adultos mayores que necesitan acudir a consultas médicas, recibir terapias o trasladarse a sus trabajos. Según el posicionamiento, algunos habitantes requieren más de 30 minutos para salir del sector universitario. También señalaron modificaciones en las rutas del transporte público, situación que ha obligado a los usuarios a caminar mayores distancias para abordar las unidades. “No se puede pedir justicia cometiendo una injusticia”, expresaron los vecinos en el comunicado, al considerar que las demandas estudiantiles ya han recibido difusión y solicitar que se restablezca la circulación. Por su parte, integrantes del movimiento estudiantil Burros Pardos señalaron en entrevista con VANGUARDIA que durante la jornada también recibieron muestras de apoyo de habitantes del sector. Uno de los estudiantes entrevistados, quien explicó que conoció lo ocurrido a través de sus compañeros, aseguró que algunos vecinos acudieron al plantón para entregar insumos y expresar su respaldo a la manifestación. “Vinieron a apoyarnos con insumos y nos contaron que tenemos todo su apoyo, que a ellos no les molesta”, expresó el integrante del movimiento.

TAXISTAS SOLICITAN LIBERAR UN CARRIL Durante la jornada también acudió un grupo de taxistas para solicitar a los estudiantes la liberación de un carril de circulación. Los jóvenes señalaron que inicialmente recibieron información sobre la llegada de aproximadamente 20 taxis, lo que generó preocupación entre algunos participantes del plantón, al desconocer el motivo de su presencia. Posteriormente, los conductores se acercaron al lugar y dialogaron con los estudiantes sobre su solicitud. Los alumnos señalaron que la situación pudo atenderse mediante el diálogo, aunque no precisaron si se alcanzó un acuerdo para reabrir el carril. Los integrantes del movimiento reconocieron que el bloqueo ha generado inconvenientes para la población y solicitaron comprensión mientras buscan una solución a sus demandas. “No es que no nos importe, por así decirlo, lo que está pasando, las inconveniencias que les estamos causando”, expresó uno de los estudiantes.