Entregan a Sheinbaum propuesta para atender retos del agua en Saltillo

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    Entregan a Sheinbaum propuesta para atender retos del agua en Saltillo
    La propuesta fue entregada durante la visita de la Presidenta a Saltillo, donde este domingo presentó su Segundo Informe de Gobierno. REDES SOCIALES

La Organización de Vecinas y Vecinos planteó una gestión integral que considere disponibilidad del recurso, crecimiento urbano, infraestructura hídrica y protección de arroyos

Integrantes de la Organización de Vecinas y Vecinos entregaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una propuesta de política pública para atender los retos relacionados con el agua en Saltillo, durante la visita que realizó este domingo a la capital de Coahuila.

Armando López Romero, coordinador de la organización, hizo entrega de un oficio y un documento que forman parte del dossier “Saltillo Frente a la Realidad”, elaborado con propuestas sobre distintas problemáticas de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aplausos-y-mensajes-de-apoyo-acompanan-a-claudia-sheinbaum-en-saltillo-GD23316264

De acuerdo con información difundida por la agrupación, el planteamiento en materia hídrica propone avanzar de un modelo enfocado principalmente en la extracción, distribución y reparación de infraestructura hacia una gestión integral del agua.

La propuesta contempla abordar de manera conjunta la disponibilidad del recurso, el crecimiento urbano, la protección del territorio y las necesidades de infraestructura hídrica de Saltillo.

PROTECCIÓN DE ARROYOS

Entre los puntos incluidos se encuentra la recuperación y protección de los arroyos de la ciudad, al considerar que forman parte del sistema hídrico y ambiental de Saltillo.

$!La organización presentó un documento que plantea cambios en la gestión del agua y medidas relacionadas con la infraestructura hídrica, el crecimiento urbano y la protección del territorio.
La organización presentó un documento que plantea cambios en la gestión del agua y medidas relacionadas con la infraestructura hídrica, el crecimiento urbano y la protección del territorio. CORTESÍA

La organización planteó además fortalecer las acciones de conservación de cauces, zonas de escurrimiento y áreas de infiltración, como parte de una estrategia de manejo del agua con una visión de largo plazo.

Junto con la propuesta, se entregó una copia de los trabajos desarrollados en la Mesa 2 de Agua, espacio en el que, según la agrupación, han participado vecinos, autoridades y especialistas para analizar los principales retos hídricos de la ciudad y plantear posibles líneas de acción.

BUSCAN LLEVAR EL TEMA A LA AGENDA FEDERAL

El documento forma parte del dossier “Saltillo Frente a la Realidad”, en el que la organización reunió planteamientos elaborados a partir del análisis de distintas problemáticas de la ciudad.

$!El dossier “Saltillo Frente a la Realidad” incluye una propuesta de política pública del agua elaborada a partir de problemáticas identificadas en la ciudad.
El dossier “Saltillo Frente a la Realidad” incluye una propuesta de política pública del agua elaborada a partir de problemáticas identificadas en la ciudad. REDES SOCIALES

Según explicó la agrupación, la intención es que las propuestas contribuyan al diálogo con los distintos órdenes de gobierno y permitan impulsar soluciones basadas en información técnica, planeación y participación ciudadana.

Con la entrega realizada durante la visita presidencial, los vecinos buscan llevar ante el Gobierno Federal los retos que identifican en Saltillo en materia de disponibilidad de agua, crecimiento urbano y protección del territorio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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