Aplausos y mensajes de apoyo acompañan a Claudia Sheinbaum en Saltillo
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El mensaje de la Presidenta desde Saltillo generó una amplia participación de usuarios, quienes expresaron su respaldo a Claudia Sheinbaum y destacaron las acciones de su administración
Aplausos, mensajes de respaldo, críticas y reclamos políticos llenaron el chat de la transmisión en vivo del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció este domingo desde Saltillo.
Mientras la mandataria hablaba ante los asistentes sobre la llamada Cuarta Transformación, los programas del Bienestar y distintos pasajes de la historia de México, en la transmisión de YouTube los espectadores expresaron posturas encontradas.
Una parte importante de los comentarios fueron de apoyo a la presidenta, con mensajes como “viva Claudia”, “viva, viva, viva la presidenta” y expresiones de respaldo a Morena y a la Cuarta Transformación. Incluso hubo quienes destacaron el papel de Sheinbaum como mujer y presidenta, además de manifestar su respaldo a las políticas sociales de su gobierno.
“Lo más inteligente que he hecho en mi vida fue votar con convicción por Claudia Sheinbaum Pardo, mi gran presidenta”, se leyó entre los comentarios.
Sin embargo, el respaldo no fue unánime. También aparecieron críticas hacia la presidenta y cuestionamientos sobre el contenido de su mensaje.
“Doña Claudia, ya no nos invite a ver comedia. Muchos mexicanos somos más maduros que esto. Por favor, póngase a trabajar y deje de hacer telenovela”, señaló uno de los usuarios.
TAMBIÉN HUBO DEBATE POLÍTICO
El chat también reflejó discusiones sobre otros asuntos de la política nacional. Entre los comentarios aparecieron posturas a favor y en contra de Morena, críticas hacia integrantes del partido, cuestionamientos sobre el fuero de legisladores y gobernadores, así como opiniones relacionadas con la deuda de Pemex y los gobiernos anteriores.
También hubo mensajes que defendieron los programas del Bienestar y señalaron que los recursos públicos deben traducirse en apoyos para la población.