Aplausos y mensajes de apoyo acompañan a Claudia Sheinbaum en Saltillo

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    Aplausos y mensajes de apoyo acompañan a Claudia Sheinbaum en Saltillo
    Claudia Sheinbaum encabezó este domingo un mensaje ante asistentes reunidos en Saltillo, como parte de su recorrido por el país. HÉCTOR GARCÍA

El mensaje de la Presidenta desde Saltillo generó una amplia participación de usuarios, quienes expresaron su respaldo a Claudia Sheinbaum y destacaron las acciones de su administración

Aplausos, mensajes de respaldo, críticas y reclamos políticos llenaron el chat de la transmisión en vivo del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció este domingo desde Saltillo.

Mientras la mandataria hablaba ante los asistentes sobre la llamada Cuarta Transformación, los programas del Bienestar y distintos pasajes de la historia de México, en la transmisión de YouTube los espectadores expresaron posturas encontradas.

Una parte importante de los comentarios fueron de apoyo a la presidenta, con mensajes como “viva Claudia”, “viva, viva, viva la presidenta” y expresiones de respaldo a Morena y a la Cuarta Transformación. Incluso hubo quienes destacaron el papel de Sheinbaum como mujer y presidenta, además de manifestar su respaldo a las políticas sociales de su gobierno.

$!La presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante su visita a Saltillo los avances y acciones de su administración.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante su visita a Saltillo los avances y acciones de su administración. OMAR SAUCEDO
https://vanguardia.com.mx/coahuila/afirma-sheinbaum-que-tren-de-pasajeros-nl-coahuila-nvo-laredo-estara-listo-antes-de-que-termine-su-sexenio-CD23315007
$!Al finalizar el evento, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su salida del lugar.
Al finalizar el evento, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su salida del lugar. OMAR SAUCEDO

“Lo más inteligente que he hecho en mi vida fue votar con convicción por Claudia Sheinbaum Pardo, mi gran presidenta”, se leyó entre los comentarios.

Sin embargo, el respaldo no fue unánime. También aparecieron críticas hacia la presidenta y cuestionamientos sobre el contenido de su mensaje.

“Doña Claudia, ya no nos invite a ver comedia. Muchos mexicanos somos más maduros que esto. Por favor, póngase a trabajar y deje de hacer telenovela”, señaló uno de los usuarios.

$!Durante su mensaje, Sheinbaum habló sobre los Programas para el Bienestar y distintos temas de la transformación del país.
Durante su mensaje, Sheinbaum habló sobre los Programas para el Bienestar y distintos temas de la transformación del país. OMAR SAUCEDO

TAMBIÉN HUBO DEBATE POLÍTICO

El chat también reflejó discusiones sobre otros asuntos de la política nacional. Entre los comentarios aparecieron posturas a favor y en contra de Morena, críticas hacia integrantes del partido, cuestionamientos sobre el fuero de legisladores y gobernadores, así como opiniones relacionadas con la deuda de Pemex y los gobiernos anteriores.

También hubo mensajes que defendieron los programas del Bienestar y señalaron que los recursos públicos deben traducirse en apoyos para la población.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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