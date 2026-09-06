Aplausos y mensajes de apoyo acompañan a Claudia Sheinbaum en Saltillo

Aplausos, mensajes de respaldo, críticas y reclamos políticos llenaron el chat de la transmisión en vivo del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció este domingo desde Saltillo.

Mientras la mandataria hablaba ante los asistentes sobre la llamada Cuarta Transformación, los programas del Bienestar y distintos pasajes de la historia de México, en la transmisión de YouTube los espectadores expresaron posturas encontradas.

Una parte importante de los comentarios fueron de apoyo a la presidenta, con mensajes como “viva Claudia”, “viva, viva, viva la presidenta” y expresiones de respaldo a Morena y a la Cuarta Transformación. Incluso hubo quienes destacaron el papel de Sheinbaum como mujer y presidenta, además de manifestar su respaldo a las políticas sociales de su gobierno.