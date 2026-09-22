Entregan apoyos alimentarios y servicios a familias rurales de Saltillo

Durante el evento, Díaz González informó que este año se invertirán 110 millones de pesos en programas sociales y productivos dirigidos a los ejidos del municipio.

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron en el ejido Agua Nueva una nueva entrega del programa “Alimentos de Corazón”, además de una brigada de servicios para las familias de las comunidades rurales de Saltillo.

Señaló que “Alimentos de Corazón” beneficia a 3 mil 500 familias de las distintas comunidades rurales, a quienes se entregan cuatro paquetes con productos de la canasta básica, mediante distribuciones realizadas cada cuatro meses.

El Alcalde destacó el trabajo de Luly López Naranjo al frente del DIF Saltillo y resaltó que el programa permite llevar apoyos a las comunidades rurales.

“Lo que buscamos con este tipo de programas sociales es mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el campo de Saltillo. Hay que seguir trabajando para mantener a Saltillo como una gran ciudad”, señaló.

Por su parte, Luly López agradeció el respaldo del Alcalde y destacó su cercanía con las familias.

“El alcalde Javier Díaz siempre ha trabajado muy cercano con la gente, acercando los servicios y los apoyos a quienes más los necesitan para mejorar su calidad de vida”, comentó.

En representación de las familias beneficiadas, Alicia Niño Gómez, habitante del ejido Agua Nueva, señaló que los apoyos representan un ahorro que puede destinarse a otras necesidades del hogar.

“En nuestro caso, lo que nos ahorramos con estos apoyos que nos dan, lo usamos en otras cosas como la educación de nuestros hijos, en las mejoras a nuestra vivienda”, compartió.