Entregan apoyos alimentarios y servicios a familias rurales de Saltillo
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El Gobierno de Saltillo prevé invertir 110 millones de pesos este año en programas sociales y productivos para los ejidos
El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron en el ejido Agua Nueva una nueva entrega del programa “Alimentos de Corazón”, además de una brigada de servicios para las familias de las comunidades rurales de Saltillo.
Durante el evento, Díaz González informó que este año se invertirán 110 millones de pesos en programas sociales y productivos dirigidos a los ejidos del municipio.
Señaló que “Alimentos de Corazón” beneficia a 3 mil 500 familias de las distintas comunidades rurales, a quienes se entregan cuatro paquetes con productos de la canasta básica, mediante distribuciones realizadas cada cuatro meses.
El Alcalde destacó el trabajo de Luly López Naranjo al frente del DIF Saltillo y resaltó que el programa permite llevar apoyos a las comunidades rurales.
“Lo que buscamos con este tipo de programas sociales es mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el campo de Saltillo. Hay que seguir trabajando para mantener a Saltillo como una gran ciudad”, señaló.
Por su parte, Luly López agradeció el respaldo del Alcalde y destacó su cercanía con las familias.
“El alcalde Javier Díaz siempre ha trabajado muy cercano con la gente, acercando los servicios y los apoyos a quienes más los necesitan para mejorar su calidad de vida”, comentó.
En representación de las familias beneficiadas, Alicia Niño Gómez, habitante del ejido Agua Nueva, señaló que los apoyos representan un ahorro que puede destinarse a otras necesidades del hogar.
“En nuestro caso, lo que nos ahorramos con estos apoyos que nos dan, lo usamos en otras cosas como la educación de nuestros hijos, en las mejoras a nuestra vivienda”, compartió.
Como parte de la jornada también se llevó al ejido Agua Nueva el programa “Amor en Movimiento”, mediante el cual se ofrecieron consultas médicas, pruebas de audiometría y oftalmología, revisiones odontológicas, entrega de lentes, aparatos auditivos y baumanómetros.
Además, se brindaron orientaciones jurídicas, servicios de salud mental y cortes de cabello, entre otros beneficios.
En el evento también participaron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; la regidora Blanca Estela Herrera Paisano; Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural; Refugio Rodríguez Bernal, responsable de la estrategia Mejora en el campo, y coordinadores de sector.