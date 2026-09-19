Plantan 60 árboles en Bosque Lineal Urbano de Saltillo

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    Plantan 60 árboles en Bosque Lineal Urbano de Saltillo
    Este sábado se realizó una jornada de arborización en el Bosque Lineal Urbano del bulevar Fundadores. CORTESÍA

El vivero municipal ha producido más de 33 mil ejemplares para fortalecer las labores de reforestación

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones de reforestación en distintos sectores de la ciudad, con la participación de autoridades, empresas, organizaciones y vecinos.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han reforestado más de 30 mil árboles y plantas, además de producir más de 33 mil ejemplares en el vivero municipal e incorporar más de 17 mil plantas mediante compensaciones ambientales y donaciones.

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“El cuidado del medio ambiente ha sido fundamental en esta administración y buscamos sumar cada día más las labores de reforestación por todos los sectores de Saltillo”, dijo.

Este sábado se realizó una jornada de arborización en el Bosque Lineal Urbano, ubicado sobre el bulevar Fundadores, en el sector Magisterio, donde fueron plantados 60 árboles de distintas especies.

La actividad contó con la presencia de María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado, y se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno estatal, Grupo Bimbo, la asociación civil Ecopil y vecinos del sector.

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Durante la jornada se plantaron ejemplares de mezquite, retama, anacahuita, fresno, anacua y palo blanco, como parte del programa “Buen Vecino”.

Díaz González señaló que el Municipio también se incorporó a la campaña estatal “Verde Verde Coahuila 2026”, mediante la cual Saltillo recibió más de 6 mil árboles.

$!Se plantaron especies como mezquite, retama, anacahuita, fresno, anacua y palo blanco.
Se plantaron especies como mezquite, retama, anacahuita, fresno, anacua y palo blanco. CORTESÍA

Asimismo, mencionó la participación de empresas en acciones de conservación. Entre ellas, RIC ENERGY realizó una donación de 6 mil 250 pinos piñoneros para la recuperación de 10 hectáreas en el Cañón de San Lorenzo.

El alcalde agregó que, dentro del programa Bosque Urbano Lineal, General Motors (GM) donó más de 50 ejemplares y realizó trabajos de reforestación en la parte principal del bulevar Fundadores.

Durante la jornada participaron Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Alejandra Máynez, directora de Conservación de la Secretaría de Medio Ambiente; representantes de Ecopil, Grupo Bimbo y del Gobierno Municipal de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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