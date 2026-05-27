Entregan cuerpo de niña migrante arrollada por el tren en Saltillo; será incinerada este miércoles

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Saltillo
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    Entregan cuerpo de niña migrante arrollada por el tren en Saltillo; será incinerada este miércoles
    Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, informó que la menor será incinerada hoy con apoyo de una funeraria local. SERGIO SOTO

Casa del Migrante denuncia agresiones y señalamientos contra Jocelyn tras accidente ferroviario

A dos semanas del accidente ferroviario que conmocionó a Saltillo y que cobró la vida de Blanca Edith, una niña migrante de tres años de edad, este miércoles finalmente fueron entregados sus restos a su madre para proceder con la incineración.

El caso ocurrió el miércoles 13 de mayo, cuando Jocelyn, madre de tres menores y originaria de Guatemala, intentaba cruzar las vías del tren junto a sus hijas. De acuerdo con lo informado previamente por autoridades y la Casa del Migrante, una de las ruedas de la carriola en la que trasladaba a las niñas quedó atorada sobre las vías justo cuando se aproximaba el ferrocarril, provocando el fatal accidente.

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Tras varios días de espera y diligencias legales, la Fiscalía General del Estado autorizó este miércoles la liberación del cuerpo, informó Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo.

“La Fiscalía dio la orden de que el cuerpo ya podía ser entregado a [su] mamá, que ya podía también inclusive hacerse la incineración, que es lo que también la mamá desea”, señaló.

El activista explicó que el cuerpo permanecía resguardado en el Servicio Médico Forense (Semefo), pese a que la madre ya lo había identificado previamente.

$!Este miércoles fueron entregados los restos de Blanca Edith, la niña migrante que murió tras ser arrollada por el tren en Saltillo.
Este miércoles fueron entregados los restos de Blanca Edith, la niña migrante que murió tras ser arrollada por el tren en Saltillo. SERGIO SOTO

Xicoténcatl detalló que una funeraria del centro de Saltillo asumió sin costo los gastos de la cremación, debido a la situación económica de la familia. Añadió que no habrá servicio funerario público, ya que la madre decidió realizar únicamente una despedida privada e íntima junto a sus otras dos hijas.

El director de la Casa del Migrante también reveló que Jocelyn ha enfrentado señalamientos y agresiones tras el accidente, principalmente en redes sociales, donde algunas personas insinuaron que tuvo responsabilidad intencional en la muerte de la menor.

“Fue un accidente, ya se pudo comprobar con los videos”, afirmó Xicoténcatl, quien explicó que la mujer no se encontraba bajo efectos del alcohol o drogas al momento del percance y que el hecho ocurrió debido a que la carriola quedó atorada sobre las vías.

De acuerdo con el director, ocurrió un allanamiento en la vivienda un día después del accidente. Aunque no hubo robo ni daños materiales, personas ingresaron a la vivienda de Jocelyn y posteriormente comenzaron a circular imágenes del domicilio en redes sociales, situación que provocó temor en la familia.

Por estos hechos, indicó, ya se interpuso una constancia de hechos ante la Fiscalía para determinar si existió algún delito y valorar posibles medidas de protección para la mujer y sus hijas.

“Ella quiere mucho a la ciudad, ella quiere mucho a la gente de Saltillo y no tiene el ánimo de volverse a mover. Ella ya ve a Saltillo como su casa, como su hogar”, expresó Xicoténcatl.

Respecto a las otras dos menores, explicó que permanecen bajo protección de la PRONNIF mientras concluyen los trámites correspondientes, aunque aclaró que no fueron retiradas por una situación de riesgo atribuida a la madre.

“Nos dijeron que ellas no están en un procedimiento de riesgo, sino de protección”, indicó.

El activista añadió que Jocelyn ya mantiene contacto con sus hijas y este mismo miércoles tenía programada una visita con ambas menores, mientras se desarrolla el procedimiento para que puedan regresar con ella. Asimismo, señaló que las niñas ya reciben atención psicológica y confió en que también pueda brindarse acompañamiento emocional a la madre, quien enfrenta el duelo por la pérdida de su hija y la presión social generada tras el accidente.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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