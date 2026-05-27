Tendrá PREP Coahuila 13 difusores oficiales para elección del 7 de junio

El Instituto Electoral de Coahuila informó que serán 13 los difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, cuyos resultados comenzarán a publicarse el próximo 7 de junio a partir de las 18:30 horas. Durante sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Consejo General del IEC presentó los resultados de la convocatoria dirigida a medios de comunicación e instituciones académicas interesadas en difundir la información preliminar de la jornada electoral.

Entre los medios y organismos seleccionados se encuentran Super Channel 12, Vanguardia, Universidad Autónoma de Coahuila, rojaschoza.net, entre otros. El IEC señaló que los difusores deberán garantizar acceso gratuito, público y seguro a los resultados preliminares, además de implementar medidas de seguridad informática y mecanismos de continuidad operativa para proteger la integridad de la información electoral. El órgano electoral recordó que las actualizaciones del PREP se realizarán cada 10 minutos, conforme avance la captura de datos durante la jornada del 7 de junio. Durante la sesión también se exhortó a partidos políticos y candidaturas independientes a respetar el uso restringido de la Lista Nominal de Electores, cuya reproducción o almacenamiento por cualquier medio está prohibida fuera de las casillas correspondientes.

Asimismo, se informó que el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” alcanzó un cumplimiento general de 98.68 por ciento en la publicación obligatoria de información por parte de partidos, coaliciones y candidaturas independientes. El Consejo General ratificó además convenios de colaboración con organismos empresariales y educativos para promover la participación ciudadana y la cultura democrática, además de presentar informes relacionados con encuestas electorales, monitoreo de medios y coordinación con el INE.

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