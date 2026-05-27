Tendrá PREP Coahuila 13 difusores oficiales para elección del 7 de junio

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    Tendrá PREP Coahuila 13 difusores oficiales para elección del 7 de junio
    Durante la sesión ordinaria también se presentaron informes sobre encuestas electorales, monitoreo de medios y actividades de coordinación con el INE. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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IEC aprobó la participación de medios e instituciones educativas que replicarán los resultados preliminares durante la jornada electoral

El Instituto Electoral de Coahuila informó que serán 13 los difusores oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, cuyos resultados comenzarán a publicarse el próximo 7 de junio a partir de las 18:30 horas.

Durante sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Consejo General del IEC presentó los resultados de la convocatoria dirigida a medios de comunicación e instituciones académicas interesadas en difundir la información preliminar de la jornada electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/afinan-estrategia-institucional-para-garantizar-una-jornada-electoral-en-orden-y-paz-en-coahuila-EN20963326

Entre los medios y organismos seleccionados se encuentran Super Channel 12, Vanguardia, Universidad Autónoma de Coahuila, rojaschoza.net, entre otros.

El IEC señaló que los difusores deberán garantizar acceso gratuito, público y seguro a los resultados preliminares, además de implementar medidas de seguridad informática y mecanismos de continuidad operativa para proteger la integridad de la información electoral.

El órgano electoral recordó que las actualizaciones del PREP se realizarán cada 10 minutos, conforme avance la captura de datos durante la jornada del 7 de junio.

Durante la sesión también se exhortó a partidos políticos y candidaturas independientes a respetar el uso restringido de la Lista Nominal de Electores, cuya reproducción o almacenamiento por cualquier medio está prohibida fuera de las casillas correspondientes.

$!El IEC aprobó la lista de medios e instituciones que difundirán los resultados preliminares de la elección local del 7 de junio.
El IEC aprobó la lista de medios e instituciones que difundirán los resultados preliminares de la elección local del 7 de junio. CORTESÍA

Asimismo, se informó que el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” alcanzó un cumplimiento general de 98.68 por ciento en la publicación obligatoria de información por parte de partidos, coaliciones y candidaturas independientes.

El Consejo General ratificó además convenios de colaboración con organismos empresariales y educativos para promover la participación ciudadana y la cultura democrática, además de presentar informes relacionados con encuestas electorales, monitoreo de medios y coordinación con el INE.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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